RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

В Одесі пролунали потужні вибухи. Є влучання, постраждали троє людей

Этот материал также доступен на русском
10.11.2023, 19:46
В Одесі пролунали потужні вибухи. Є влучання, постраждали троє людей - Фото
Фото: Сили оборони півдня
доповнено

Ввечері 10 листопада в Одесі пролунали потужні вибухи, повідомили співрозмовники LIGA.net в обласному центрі. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку для області.

19:35. В Одеській області оголошено повітряну тривогу. Військові повідомили про загрозу ракетного удару.

19:36. У місті пролунав потужний вибух. Двоє співрозмовників LIGA.net заявили, що було "дуже гучно". Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав терміново пройти в укриття до відбою тривоги.

ДОПОВНЕНО о 21:03. Кіпер заявив, що в Одеському районі два влучання, внаслідок яких постраждали три людини.

"96-річну жінку дістали з-під завалів у дачному кооперативі. Її госпіталізовано. Стан стабільний, медики надають всю необхідну допомогу. Також двоє людей похилого віку  (72 та 73 років) отримали легкі травми, їм надано допомогу на місці", — написав він.

  • Після виходу з Чорноморської зернової ініціативи в липні 2023 року Росія почала атакувати українські порти як у районі Одеси, так і на Дунаї.
  • Внаслідок масованої ракетно-дронової російської атаки на Одесу 6 листопада осколкові поранення отримали п'ятеро осіб, також пошкоджено будівлю місцевого Національного художнього музею в центрі міста.
  • 8 листопада Росія завдала ракетного удару в напрямку одного з портів Одеської області, влучила у цивільне судно під прапором Ліберії, є загиблий та поранені серед екіпажу, постраждав працівник порту.

Читайте також: Як перемогти у позиційній війні. Переклад повної версії статті генерала Залужного

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаодесавибух

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 