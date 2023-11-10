В Одесі пролунали потужні вибухи. Є влучання, постраждали троє людей

доповнено

Ввечері 10 листопада в Одесі пролунали потужні вибухи, повідомили співрозмовники LIGA.net в обласному центрі. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку для області.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

19:35. В Одеській області оголошено повітряну тривогу. Військові повідомили про загрозу ракетного удару.

19:36. У місті пролунав потужний вибух. Двоє співрозмовників LIGA.net заявили, що було "дуже гучно". Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав терміново пройти в укриття до відбою тривоги.

ДОПОВНЕНО о 21:03. Кіпер заявив, що в Одеському районі два влучання, внаслідок яких постраждали три людини.

"96-річну жінку дістали з-під завалів у дачному кооперативі. Її госпіталізовано. Стан стабільний, медики надають всю необхідну допомогу. Також двоє людей похилого віку (72 та 73 років) отримали легкі травми, їм надано допомогу на місці", — написав він.

Після виходу з Чорноморської зернової ініціативи в липні 2023 року Росія почала атакувати українські порти як у районі Одеси, так і на Дунаї.

Внаслідок масованої ракетно-дронової російської атаки на Одесу 6 листопада осколкові поранення отримали п'ятеро осіб, також пошкоджено будівлю місцевого Національного художнього музею в центрі міста.

8 листопада Росія завдала ракетного удару в напрямку одного з портів Одеської області, влучила у цивільне судно під прапором Ліберії, є загиблий та поранені серед екіпажу, постраждав працівник порту.

Читайте також: Як перемогти у позиційній війні. Переклад повної версії статті генерала Залужного

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.