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В Одессе прогремели мощные взрывы. Военные предупреждали об угрозе ракетного удара

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2023, 19:46
В Одессе прогремели мощные взрывы. Военные предупреждали об угрозе ракетного удара - Фото
Взрыв (Иллюстративный фото)

Вечером 10 ноября в Одессе прогремели мощные взрывы, сообщили собеседники LIGA.net в областном центре. Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности для области.

19:35. В Одесской области объявлена воздушная тревога. Военные сообщили об угрозе ракетного удара.

19:36. В городе раздался мощный взрыв. Два собеседника LIGA.net заявили, что было "очень громко". Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал срочно пройти в укрытие к отбою тревоги.

Власти пока никак не прокомментировали очередной российский обстрел.

  • После выхода из Черноморской зерновой инициативы в июле 2023 года Россия начала атаковать украинские порты как в районе Одессы, так и на Дунае.
  • В результате массированной ракетно-дроновой российской атаки на Одессу 6 ноября осколочные ранения получили пять человек, также повреждено здание местного национального художественного музея в центре города.
  • 8 ноября Россия нанесла ракетный удар в направлении одного из портов Одесской области, попала в гражданское судно под флагом Либерии, погибла и ранена среди экипажа, пострадал работник порта.

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Милана Головань
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