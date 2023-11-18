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Олещук показав, як уночі український зенітник вперше збив "шахед" над Одесою – відео видео

Этот материал также доступен на русском
18.11.2023, 13:15
Відео: Микола Олещук/Telegram
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Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук показав кадри відпрацювання по російських ударних дронах, які атакували Одеську область у ніч проти 18 листопада. Відповідне відео опублікував у Telegram.

За його словами, ворожий "шахед" із переносного зенітно-ракетного комплексу знищив старший солдат Микола Салабуда — стрілець-зенітник взводу охорони Херсонської зенітної ракетної бригади.

Олещук додав, що це його перший пуск та збиття російського дрона.

Росія пів ночі обстрілювала Україну безпілотниками. На підступах до Києва українська ППО знищила всі БпЛА, якими країна-агресор намагалася вдарити по столиці. Загалом по різних областях було випущено 38 "шахедів", 29 з них знищили ЗСУ.

Сили оборони півдня заявили про влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури в Одеській області. Там пошкоджено адмінбудівлю, спалахнула пожежа, поранено працівника підприємства. Чоловіка госпіталізували.

У ДТЕК згодом повідомили, що внаслідок влучання понад 2000 одеських сімей залишились без світла, найбільше відключень в Ізмаїльському та Одеському районах. В компанії додали, що ситуація також ускладнилась несприятливими погодними умовами. 

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону запевнив, що удар по енергооб'єкту в Одеській області не вплинув на роботу української енергосистеми.

  • Начальник КМВА Сергій Попко розповідав, що навколо Києва побудовано багаторівневу систему протиповітряної оборони, яка складається з різних видів озброєння.
  • Глава розвідки Естонії Антс Ківісельг заявив, що Росія зараз може виробляти майже 1000 дронів-камікадзе Shahed-136 на місяць.

Дивіться також: З'явилося відео влучання ракети по центру Одеси 6 листопада: повз проїжджали люди

Мілана Головань
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війнаодесабезпілотникдронМикола Олещукшахед

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