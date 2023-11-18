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Олещук показал, как ночью украинский зенитчик впервые сбил "шахед" над Одессой – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2023, 13:15
Видео: Николай Олещук/Telegram
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Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук показал кадры отработки по российским ударным дронам, которые атаковали Одесскую область в ночь на 18 ноября. Соответствующее видео опубликовал в Telegram.

По его словам, вражеский "шахед" из переносного зенитно-ракетного комплекса уничтожил старший солдат Николай Салабуда – стрелок-зенитчик взвода охраны Херсонской зенитной ракетной бригады.

Олещук добавил, что это его первый пуск и сбитие российского дрона.

Россия пол ночи обстреливала Украину беспилотниками. На подступах к Киеву украинская ПВО уничтожила все БПЛА, которыми страна-агрессор пыталась ударить по столице. Всего по разным областям было выпущено 38 "шахедов", 29 из них уничтожили ВСУ.

Силы обороны юга заявили о попадании в объект энергетической инфраструктуры в Одесской области. Там повреждено админздание, вспыхнул пожар, ранен работник предприятия. Мужчину госпитализировали.

В ДТЭК впоследствии сообщили, что в результате попадания более 2000 одесских семей остались без света, больше всего отключений в Измаильском и Одесском районах. В компании добавили, что ситуация также усугубилась неблагоприятными погодными условиями.

Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире национального телемарафона заверил, что удар по энергообъекту в Одесской области не повлиял на работу украинской энергосистемы.

  • Начальник КГВА Сергей Попко рассказывал, что вокруг Киева построена многоуровневая система противовоздушной обороны, которая состоит из разных видов вооружения.
  • Глава разведки Эстонии Антс Кивисельг заявил, что Россия сейчас может производить почти 1000 дронов-камикадзе Shahed-136 в месяц.

Смотрите также: Появилось видео попадания ракеты по центру Одессы 6 ноября: мимо проезжали люди

Милана Головань
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