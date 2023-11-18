Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук показал кадры отработки по российским ударным дронам, которые атаковали Одесскую область в ночь на 18 ноября. Соответствующее видео опубликовал в Telegram.

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По его словам, вражеский "шахед" из переносного зенитно-ракетного комплекса уничтожил старший солдат Николай Салабуда – стрелок-зенитчик взвода охраны Херсонской зенитной ракетной бригады.

Олещук добавил, что это его первый пуск и сбитие российского дрона.

Россия пол ночи обстреливала Украину беспилотниками. На подступах к Киеву украинская ПВО уничтожила все БПЛА, которыми страна-агрессор пыталась ударить по столице. Всего по разным областям было выпущено 38 "шахедов", 29 из них уничтожили ВСУ.

Силы обороны юга заявили о попадании в объект энергетической инфраструктуры в Одесской области. Там повреждено админздание, вспыхнул пожар, ранен работник предприятия. Мужчину госпитализировали.

В ДТЭК впоследствии сообщили, что в результате попадания более 2000 одесских семей остались без света, больше всего отключений в Измаильском и Одесском районах. В компании добавили, что ситуация также усугубилась неблагоприятными погодными условиями.

Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире национального телемарафона заверил, что удар по энергообъекту в Одесской области не повлиял на работу украинской энергосистемы.

Начальник КГВА Сергей Попко рассказывал, что вокруг Киева построена многоуровневая система противовоздушной обороны, которая состоит из разных видов вооружения.

Глава разведки Эстонии Антс Кивисельг заявил, что Россия сейчас может производить почти 1000 дронов-камикадзе Shahed-136 в месяц.

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