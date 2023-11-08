В Естонії кажуть: Росія налагодила виробництво "шахедів". Потужність — майже 1000 на місяць

Глава розвідки Естонії Антс Ківісельг заявив, що Росія зараз може виробляти майже 1000 дронів-камікадзе Shahed-136 на місяць. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, Росія зводить нові ангари для ремонту літаків, а також запустила військові заводи для роботи у три зміни.

Він зазначив, що ворог зможе виробляти мільйони артилерійських снарядів на рік — точну кількість він не назвав.

Ківісельг заявив, що Північна Корея передала росіянам тисячі контейнерів зі зброєю — приблизно від 300 000 до 500 000 снарядів.

"Наші підрахунки базуються на кількості та розмірі контейнерів, а також інформації про виробництво. Щодо зброї з Ірану, то є інформація, що РФ почала виробляти дрони за іранською технологією, виробнича потужність — майже 1000 дронів на місяць", — сказав розвідник.

Військовий підкреслив, що поки що немає інформації, що Москва отримала іранські ракети.

ДОВІДКА. "Шахед" (Shahed-136, "Герань-2") – "безхвостий" баражувальний боєприпас у формі трикутного крила, він же дрон-камікадзе іранського, а тепер уже і російського виробництва. Довжина ~3 м, розмах ~2,2 м, вага ~200 кг, зокрема маса бойової частини ~40 кг. Дальність польоту невідома, але її вистачає на сотні кілометрів на висотах від десятків метрів та вище на швидкості 170 км/год. Оснащений двотактним двигуном 50 к.с., чий . "Шахед" (Shahed-136, "Герань-2") – "безхвостий" баражувальний боєприпас у формі трикутного крила, він же дрон-камікадзе іранського, а тепер уже і російського виробництва. Довжина ~3 м, розмах ~2,2 м, вага ~200 кг, зокрема маса бойової частини ~40 кг. Дальність польоту невідома, але її вистачає на сотні кілометрів на висотах від десятків метрів та вище на швидкості 170 км/год. Оснащений двотактним двигуном 50 к.с., чий "мопедний" звук складно сплутати з чимось іншим. Shahed-131 ("Герань-1") менший, має б/ч до 15 кг. Союзник російських терористів Іран передає РФ сотні "шахедів" та вузли до них для геноцидної війни проти України. Вперше зафіксовані на фронті у вересні 2022 року біля Куп'янська.

Наприкінці липня 2023 року було опубліковано розслідування, як у Татарстані збирають "шахеди" з іранського комплектовання.

На серпень Україна більше не перевершувала РФ у тактичних дронах на передовій.

Розвідка шукає у Росії місця виробництва дронів для "кінетичного впливу" на них.

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