В Естонії кажуть: Росія налагодила виробництво "шахедів". Потужність — майже 1000 на місяць
Глава розвідки Естонії Антс Ківісельг заявив, що Росія зараз може виробляти майже 1000 дронів-камікадзе Shahed-136 на місяць. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.
Ківісельг заявив, що Північна Корея передала росіянам тисячі контейнерів зі зброєю — приблизно від 300 000 до 500 000 снарядів.
"Наші підрахунки базуються на кількості та розмірі контейнерів, а також інформації про виробництво. Щодо зброї з Ірану, то є інформація, що РФ почала виробляти дрони за іранською технологією, виробнича потужність — майже 1000 дронів на місяць", — сказав розвідник.
Військовий підкреслив, що поки що немає інформації, що Москва отримала іранські ракети.
- Наприкінці липня 2023 року було опубліковано розслідування, як у Татарстані збирають "шахеди" з іранського комплектовання.
- На серпень Україна більше не перевершувала РФ у тактичних дронах на передовій.
- Розвідка шукає у Росії місця виробництва дронів для "кінетичного впливу" на них.
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