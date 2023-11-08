UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Эстонии говорят: Россия наладила производство "шахедов". Мощность — почти 1000 в месяц

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2023, 12:44
В Эстонии говорят: Россия наладила производство
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

Глава разведки Эстонии Антс Кивисельг заявил, что Россия сейчас может производить почти 1000 дронов-камикадзе Shahed-136 в месяц. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, Россия возводит новые ангары для ремонта самолетов, а также запустила военные заводы для работы в три смены. 
Он отметил, что враг сможет производить миллионы артиллерийских снарядов в год — точное число он не назвал. 

Кивисельг заявил, что Северная Корея передала россиянам тысячи контейнеров с оружием — ориентировочно от 300 000 до 500 000 снарядов.

"Наши подсчеты базируются на количестве и размере контейнеров, а также информации о производстве. Насчет оружия из Ирана, то тут есть информация, что РФ начала производить дроны по иранской технологии, производственная мощность — почти 1000 дронов в месяц", — сказал разведчик.

Военный подчеркнул, что пока нет информации, что Москва получила иранские ракеты. 

СПРАВКА. "Шахед" (Shahed-136, "Герань-2") – "бесхвостый" барражирующий боеприпас в форме треугольного крыла, он же дрон-камикадзе иранского, а теперь уже и российского производства. Длина ~3 м, размах ~2,2 м, вес ~200 кг, в том числе масса боевой части ~40 кг. Дальность полета неизвестна, но ее хватает на сотни километров на высотах от десятков метров и выше на скорости 170 км/ч. Оснащен двухтактным двигателем 50 л.с., чей "мопедный" звук сложно спутать с чем-нибудь другим. Shahed-131 ("Герань-1") меньше, имеет б/ч до 15 кг. Союзник российских террористов Иран передает РФ сотни "шахедов" и узлы к ним для геноцидной войны против Украины. Впервые зафиксировано на фронте в сентябре 2022-го возле Купянска.

Читайте также: В Shahed – детали из США, Германии и Польши. Guardian: Украинцы предлагают бить по Ирану 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнапроизводстворазведкаэстонияоборонкаShahed-136дроны-камикадзеАнтс Кивисельг

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 