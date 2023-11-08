В Эстонии говорят: Россия наладила производство "шахедов". Мощность — почти 1000 в месяц
Глава разведки Эстонии Антс Кивисельг заявил, что Россия сейчас может производить почти 1000 дронов-камикадзе Shahed-136 в месяц. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
Кивисельг заявил, что Северная Корея передала россиянам тысячи контейнеров с оружием — ориентировочно от 300 000 до 500 000 снарядов.
"Наши подсчеты базируются на количестве и размере контейнеров, а также информации о производстве. Насчет оружия из Ирана, то тут есть информация, что РФ начала производить дроны по иранской технологии, производственная мощность — почти 1000 дронов в месяц", — сказал разведчик.
Военный подчеркнул, что пока нет информации, что Москва получила иранские ракеты.
- В конце июля 2023 года опубликовано расследование, как в Татарстане собирают "шахеды" из иранских комплектующих.
- На август Украина больше не превосходила РФ в тактических дронах на передовой.
- Разведка ищет в России места производства дронов для "кинетического воздействия" на них.
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