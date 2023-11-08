В Эстонии говорят: Россия наладила производство "шахедов". Мощность — почти 1000 в месяц

Глава разведки Эстонии Антс Кивисельг заявил, что Россия сейчас может производить почти 1000 дронов-камикадзе Shahed-136 в месяц. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, Россия возводит новые ангары для ремонта самолетов, а также запустила военные заводы для работы в три смены.

Он отметил, что враг сможет производить миллионы артиллерийских снарядов в год — точное число он не назвал.

Кивисельг заявил, что Северная Корея передала россиянам тысячи контейнеров с оружием — ориентировочно от 300 000 до 500 000 снарядов.

"Наши подсчеты базируются на количестве и размере контейнеров, а также информации о производстве. Насчет оружия из Ирана, то тут есть информация, что РФ начала производить дроны по иранской технологии, производственная мощность — почти 1000 дронов в месяц", — сказал разведчик.

Военный подчеркнул, что пока нет информации, что Москва получила иранские ракеты.

СПРАВКА. "Шахед" (Shahed-136, "Герань-2") – "бесхвостый" барражирующий боеприпас в форме треугольного крыла, он же дрон-камикадзе иранского, а теперь уже и российского производства. Длина ~3 м, размах ~2,2 м, вес ~200 кг, в том числе масса боевой части ~40 кг. Дальность полета неизвестна, но ее хватает на сотни километров на высотах от десятков метров и выше на скорости 170 км/ч. Оснащен двухтактным двигателем 50 л.с., чей . "Шахед" (Shahed-136, "Герань-2") – "бесхвостый" барражирующий боеприпас в форме треугольного крыла, он же дрон-камикадзе иранского, а теперь уже и российского производства. Длина ~3 м, размах ~2,2 м, вес ~200 кг, в том числе масса боевой части ~40 кг. Дальность полета неизвестна, но ее хватает на сотни километров на высотах от десятков метров и выше на скорости 170 км/ч. Оснащен двухтактным двигателем 50 л.с., чей "мопедный" звук сложно спутать с чем-нибудь другим. Shahed-131 ("Герань-1") меньше, имеет б/ч до 15 кг. Союзник российских террористов Иран передает РФ сотни "шахедов" и узлы к ним для геноцидной войны против Украины. Впервые зафиксировано на фронте в сентябре 2022-го возле Купянска.

В конце июля 2023 года опубликовано расследование, как в Татарстане собирают "шахеды" из иранских комплектующих.

На август Украина больше не превосходила РФ в тактических дронах на передовой.

Разведка ищет в России места производства дронов для "кинетического воздействия" на них.

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