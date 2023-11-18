Одеський національний художній музей опублікував відео з вуличних камер, на яких зафіксовано російський ракетний удар по центру міста у ніч проти 6 листопада. Неподалік від місця влучання на машині та велосипеді проїжджали люди.

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Військові повідомляли, що країна-агресорка била по Одесі ракетами типу "Онікс" та "Іскандер-М".

Влучання тоді прийшлося по центру міста і в законсервовану промислову будівлю, осколкові поранення отримали п'ятеро осіб. Ударна хвиля пошкодила кілька багатоповерхівок та музей в історичній частині міста.

Працівники національного музею Одеси не постраждали, а основна колекція музею на момент атаки була схована.

На опублікованих кадрах видно, як повз місце удару проїжджають люди: на автівці та велосипеді. Проте видно, що вони продовжують рух, попри атаку.

Після виходу з Чорноморської зернової ініціативи в липні 2023 року Росія почала атакувати українські порти як у районі Одеси, так і на Дунаї.

8 листопада Росія завдала ракетного удару в напрямку одного з портів Одеської області, влучила у цивільне судно під прапором Ліберії, були загиблий та поранені серед екіпажу, постраждав працівник порту.

10 листопада в Одеському районі було два влучання, внаслідок яких постраждали три людини.

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