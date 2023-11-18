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Вночі Росія атакувала Україну 38 дронами, під Одесою приліт по енергетичному об'єкту

Этот материал также доступен на русском
18.11.2023, 08:16
Вночі Росія атакувала Україну 38 дронами, під Одесою приліт по енергетичному об'єкту - Фото
Фото: Нацгвардія
доповнено оновлено

В ніч проти 18 листопада Росія масовано атакувала різні області України ударними дронами типу Shahed. Протиповітряна оборона відпрацювала по 29 ворожих безпілотниках з 38 запущених, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Військові заявили, що російсько-іранські "шахеди" атакували групами у кілька хвиль і були запущені з російської Курської області.

До відбиття ворожої атаки українські військові залучили авіацію, зенітні ракетні війська та мобільні вогневі групи.

Росія пів ночі атакувала Київ та область, Одеську та Хмельницьку області.

Заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив про роботу ППО в області. Повідомлень про руйнування чи постраждалих не надходило.

У Київській міській військовій адміністрації заявили про збиття всіх "шахедів", якими Росія намагалася вдарити по столиці. 

ДОПОВНЕНО о 08:26. Сили оборони півдня заявили про влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури в Одеській області. Там пошкоджено адмінбудівлю, спалахнула пожежа, поранено працівника підприємства. Чоловіка госпіталізували.

  • Начальник КМВА Сергій Попко розповідав, що навколо Києва побудовано багаторівневу систему протиповітряної оборони, яка складається з різних видів озброєння.

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Мілана Головань
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