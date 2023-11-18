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Ночью Россия атаковала Украину 38 дронами-камикадзе, 29 "шахедов" сбили – Воздушные силы

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2023, 08:16
Ночью Россия атаковала Украину 38 дронами-камикадзе, 29
Фото: Нацгвардия

В ночь на 18 ноября Россия массированно атаковала различные области Украины ударными дронами типа Shahed. Противовоздушная оборона отработала по 29 вражеским беспилотникам из 38 запущенных, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Военные заявили, что российско-иранские "шахеды" атаковали группами в несколько волн, были запущены в российскую Курскую область.

К отражению вражеской атаки украинские военные привлекли авиацию, зенитные ракетные войска и мобильные огневые группы.

Россия пол ночи атаковала Киев и область, Одесскую и Хмельницкую области.

Заместитель председателя Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил о работе ПВО в области. Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.

В Киевской городской военной администрации заявили о сбитии всех "шахедов", которыми Россия пыталась ударить по столице.

  • Начальник КМВА Сергей Попко рассказывал, что вокруг Киева построена многоуровневая система противовоздушной обороны, которая состоит из разных видов вооружения.

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Милана Головань
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