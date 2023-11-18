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Генштаб: Росія наступає від Куп'янська до Вербового, бої на лівому березі Дніпра – мапа

Этот материал также доступен на русском
18.11.2023, 07:58
Генштаб: Росія наступає від Куп'янська до Вербового, бої на лівому березі Дніпра – мапа - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, а також Роботиного та Вербового. На лівому березі Дніпра тривають бої, повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

За словами військових, за добу на фронті відбулося 67 бойових зіткнень. З них чотири в районі Синьківки, Петропавлівки на Куп'янському напрямку.

У районі Кремінної росіяни намагалися штурмувати північніше Серебрянки.

Під Бахмутом українські воїни відбили 11 атак окупантів в районах Васюківки, Кліщіївки та Андріївки.

Ворог намагається оточити та захопити Авдіївку, Сили оборони відбили 23 атаки біля Кераміка, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та південніше Тоненького.

Карта: deepstate

Також відбито 21 атаку в районах Мар'їнки та Новомихайлівки.

Карта: deepstate

Неподалік Роботиного та західніше Вербового Запорізької області, де ворог намагався вести штурмові дії, ЗСУ відбили три атаки.

Підрозділи морської піхоти разом з іншими складовими Сил оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра, де минулої доби відбили 12 атак ворога. Українські бійці закріплюються на зайнятих рубежах та завдають вогневого ураження окупантам.

Карта: deepstate

Українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння й техніки, а також два по зенітно-ракетних комплексах.
Ракетники й артилеристи уразили три райони зосередження армії Росії, шість одиниць артилерії, склад боєприпасів і засіб протиповітряної оборони.
  • 17 листопада у Морській піхоті ЗСУ заявили про закріплення на трьох плацдармах на лівому березі Дніпра.
  • У Генштабі ЗСУ підтвердили операцію на лівому березі Дніпра: військові назвали одну з головних цілей – відтіснити загарбників якнайдалі від правого берега, щоб убезпечити цивільних від постійних російських обстрілів.
  • Представник ГУР припустив, що російські окупанти намагатимуться перегрупуватися на лівобережжі Херсонщини у відповідь на закріплення Сил оборони на декількох плацдармах.
  • Президент опублікував знімки із бійцями Сил оборони, які ведуть бої на лівому березі Дніпра.

Дивіться також: Херсонська область. ЗСУ знищили дронами ТОС "Солнцепек" на лівому березі Дніпра — відео

Мілана Головань
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війнаГенштаб

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