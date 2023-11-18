Генштаб: Росія наступає від Куп'янська до Вербового, бої на лівому березі Дніпра – мапа

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, а також Роботиного та Вербового. На лівому березі Дніпра тривають бої, повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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За словами військових, за добу на фронті відбулося 67 бойових зіткнень. З них чотири в районі Синьківки, Петропавлівки на Куп'янському напрямку.

У районі Кремінної росіяни намагалися штурмувати північніше Серебрянки.

Під Бахмутом українські воїни відбили 11 атак окупантів в районах Васюківки, Кліщіївки та Андріївки.

Ворог намагається оточити та захопити Авдіївку, Сили оборони відбили 23 атаки біля Кераміка, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та південніше Тоненького.

Також відбито 21 атаку в районах Мар'їнки та Новомихайлівки.

Неподалік Роботиного та західніше Вербового Запорізької області, де ворог намагався вести штурмові дії, ЗСУ відбили три атаки.

Підрозділи морської піхоти разом з іншими складовими Сил оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра, де минулої доби відбили 12 атак ворога. Українські бійці закріплюються на зайнятих рубежах та завдають вогневого ураження окупантам.

Українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння й техніки, а також два по зенітно-ракетних комплексах.

Ракетники й артилеристи уразили три райони зосередження армії Росії, шість одиниць артилерії, склад боєприпасів і засіб протиповітряної оборони.

17 листопада у Морській піхоті ЗСУ заявили про закріплення на трьох плацдармах на лівому березі Дніпра.

У Генштабі ЗСУ підтвердили операцію на лівому березі Дніпра: військові назвали одну з головних цілей – відтіснити загарбників якнайдалі від правого берега, щоб убезпечити цивільних від постійних російських обстрілів.

Представник ГУР припустив, що російські окупанти намагатимуться перегрупуватися на лівобережжі Херсонщини у відповідь на закріплення Сил оборони на декількох плацдармах.

Президент опублікував знімки із бійцями Сил оборони, які ведуть бої на лівому березі Дніпра. Дивіться також: Херсонська область. ЗСУ знищили дронами ТОС "Солнцепек" на лівому березі Дніпра — відео

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