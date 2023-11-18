Генштаб: Росія наступає від Куп'янська до Вербового, бої на лівому березі Дніпра – мапа
Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, а також Роботиного та Вербового. На лівому березі Дніпра тривають бої, повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
За словами військових, за добу на фронті відбулося 67 бойових зіткнень. З них чотири в районі Синьківки, Петропавлівки на Куп'янському напрямку.
У районі Кремінної росіяни намагалися штурмувати північніше Серебрянки.
Під Бахмутом українські воїни відбили 11 атак окупантів в районах Васюківки, Кліщіївки та Андріївки.
Ворог намагається оточити та захопити Авдіївку, Сили оборони відбили 23 атаки біля Кераміка, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та південніше Тоненького.
Також відбито 21 атаку в районах Мар'їнки та Новомихайлівки.
Неподалік Роботиного та західніше Вербового Запорізької області, де ворог намагався вести штурмові дії, ЗСУ відбили три атаки.
Підрозділи морської піхоти разом з іншими складовими Сил оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра, де минулої доби відбили 12 атак ворога. Українські бійці закріплюються на зайнятих рубежах та завдають вогневого ураження окупантам.
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