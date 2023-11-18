Генштаб: Россия наступает от Купянска до Вербового, бои на левом берегу Днепра – карта

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, а также Работино и Вербового. На левом берегу Днепра продолжаются бои, сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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По словам военных, за сутки на фронте произошло 67 боевых столкновений. Из них четыре в районе Синьковки, Петропавловки на Купянском направлении.

В районе Кременной россияне пытались штурмовать севернее Серебрянки.

Под Бахмутом украинские воины отразили 11 атак оккупантов в районах Васюковки, Клещеевки и Андреевки.

Враг пытается окружить и захватить Авдеевку, Силы обороны отразили 23 атаки у Керамика, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и южнее Тоненького.

Также отбита 21 атака в районах Марьинки и Новомихайловки.

Недалеко от Работино и западнее Вербового Запорожской области, где враг пытался вести штурмовые действия, ВСУ отразили три атаки.

Подразделения морской пехоты вместе с другими составляющими Сил обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра, где за прошедшие сутки отбили 12 атак врага. Украинские бойцы закрепляются на занятых рубежах и наносят огневое поражение оккупантам.

Украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также два по зенитно-ракетным комплексам.

Ракетчики и артиллеристы поразили три района сосредоточения армии России, шесть единиц артиллерии, склад боеприпасов и средство противовоздушной обороны.

17 ноября в Морской пехоте ВСУ заявили о закреплении на трех плацдармах на левом берегу Днепра.

В Генштабе ВСУ подтвердили операцию на левом берегу Днепра: военные назвали одну из главных целей – оттеснить захватчиков подальше от правого берега, чтобы обезопасить гражданских от постоянных российских обстрелов.

Представитель ГУР предположил, что российские оккупанты будут пытаться перегруппироваться на левобережье Херсонской области в ответ на закрепление Сил обороны на нескольких плацдармах.

Президент опубликовал снимки с бойцами Сил обороны, ведущие бои на левом берегу Днепра.

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