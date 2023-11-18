Генштаб: Россия наступает от Купянска до Вербового, бои на левом берегу Днепра – карта
Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, а также Работино и Вербового. На левом берегу Днепра продолжаются бои, сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
По словам военных, за сутки на фронте произошло 67 боевых столкновений. Из них четыре в районе Синьковки, Петропавловки на Купянском направлении.
В районе Кременной россияне пытались штурмовать севернее Серебрянки.
Под Бахмутом украинские воины отразили 11 атак оккупантов в районах Васюковки, Клещеевки и Андреевки.
Враг пытается окружить и захватить Авдеевку, Силы обороны отразили 23 атаки у Керамика, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и южнее Тоненького.
Также отбита 21 атака в районах Марьинки и Новомихайловки.
Недалеко от Работино и западнее Вербового Запорожской области, где враг пытался вести штурмовые действия, ВСУ отразили три атаки.
Подразделения морской пехоты вместе с другими составляющими Сил обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра, где за прошедшие сутки отбили 12 атак врага. Украинские бойцы закрепляются на занятых рубежах и наносят огневое поражение оккупантам.
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