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Херсонська область. ЗСУ знищили дронами ТОС "Солнцепек" на лівому березі Дніпра — відео видео

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17.11.2023, 12:16
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На Херсонщині на лівому березі Дніпра Сили оборони знищили важку вогнеметну систему "Солнцепек". Відповідне відео опублікував блогер Сергій Стерненко.

На записі можна побачити знищення ворожої системи скиданням боєприпасів із дронів.
Внаслідок атак українських воїнів "Солнцепек" було знищено.
ДОВІДКА. ТОС-1А "Солнцепек" веде вогонь термобаричними боєприпасами, у залпі 24 снаряди, здатні накрити площу 200х200 метрів. Українські військові також мають на озброєнні кілька таких систем, затроєфених під час боїв проти росіян.
17 листопада у командуванні Морської піхоти офіційно підтвердили закріплення ЗСУ на трьох плацдармах на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Раніше про це говорив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
  • 13 листопада Міноборони Росії заявило про нібито відступ окупаційних військ на лівому березі Дніпра в Херсонській області, проте згодом прокремлівські ЗМІ видалили відповідні повідомлення, заявивши, що новина "анулюється як помилка".
  • Президент Зеленський після цього заявив, що українські війська дадуть відповідь армії РФ на удари по Херсону: "Дістануть де завгодно".
  • Росіяни знищили бібліотеку Гончара у Херсоні: фото наслідків обстрілу.

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Дмитро Гриниченко
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