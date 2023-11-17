На Херсонщині на лівому березі Дніпра Сили оборони знищили важку вогнеметну систему "Солнцепек". Відповідне відео опублікував блогер Сергій Стерненко.
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На записі можна побачити знищення ворожої системи скиданням боєприпасів із дронів.
Внаслідок атак українських воїнів "Солнцепек" було знищено.
ДОВІДКА. ТОС-1А "Солнцепек" веде вогонь термобаричними боєприпасами, у залпі 24 снаряди, здатні накрити площу 200х200 метрів. Українські військові також мають на озброєнні кілька таких систем, затроєфених під час боїв проти росіян.
17 листопада у командуванні Морської піхоти офіційно підтвердили закріплення ЗСУ на трьох плацдармах на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Раніше про це говорив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
- 13 листопада Міноборони Росії заявило про нібито відступ окупаційних військ на лівому березі Дніпра в Херсонській області, проте згодом прокремлівські ЗМІ видалили відповідні повідомлення, заявивши, що новина "анулюється як помилка".
- Президент Зеленський після цього заявив, що українські війська дадуть відповідь армії РФ на удари по Херсону: "Дістануть де завгодно".
- Росіяни знищили бібліотеку Гончара у Херсоні: фото наслідків обстрілу.
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