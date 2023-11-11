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Зеленський: Наші сили дадуть відповідь армії РФ на удари по Херсону. Дістанемо будь-де видео

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11.11.2023, 21:24
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Президент Володимир Зеленський запевнив, що Сили оборони дадуть відповідь армії РФ на систематичні обстріли Херсона. У відеозверненні в річницю визволення міста від російських загарбників він наголосив, що Україна знайде окупантів "будь-де".

"Звичайно, наші Сили безпеки та оборони дадуть відповідь російській армії на удари по Херсону і селах Херсонщини – так, як це завжди відбувається. Цей тиждень показав, що і на території Криму, і у Чорному морі, будь-де ми дістанемо окупанта. І слава усім нашим хлопцям, які саме так повертають Україні справедливість", – сказав Зеленський.

Він повідомив, що напередодні підписав указ про державні нагороди для воїнів і цивільних, які відзначилися під час захисту Херсонщини.

"Тих, хто бився заради держави. Тих, хто допомагав спротиву. Тих, хто рятував і рятує людей", – сказав президент.

  • Після звільнення Херсону і правобережної частини області окупанти регулярно тероризують жителів цих територій з поки ще окупованого лівого берега.
  • Сьогодні росіяни накривали вогнем центр Херсона: є поранені та загиблий.

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Оксана Житнюк
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Володимир Зеленськийвійнахерсонська областьхерсонрічницядеокупація

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