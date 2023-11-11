"Надзвичайно вдала операція". Знищені катери були носіями ЗРК, які РФ нічим замінити – ГУР
Операція українських сил у ніч проти 10 листопада, в результаті якої пішли на дно два російські малі десантні катери, була "надзвичайно вдалою", адже знищено носії зенітно-ракетних комплексів, і росіяни наразі не мають, чим замінити їх. Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
"Операція готувалась довго, ретельно. Звичайно, операція ГУР МО здійснювалась за підтримки й інших складових сил безпеки й оборони. Це надзвичайно вдала операція, бо йдеться не просто про два, вже можна стверджувати, знищених десантних катерів – достатньо сучасних, як на російський флот", – сказав Юсов.
Він зазначив, що знищені катери були носіями ЗРК, які мали прикривати інші судна Чорноморського флоту РФ. Зокрема, такі судна використовувалась і під час операцій росіян на острові Зміїний.
"І замінити їх сьогодні окупанти не мають чим. Українські морські дрони вчергове показали себе як надзвичайно ефективна зброя", – сказав Юсов.
Також в результаті операції знищено БТР окупантів і завдано втрат особовому складу ворога, повідомив Юсов.
- 10 листопада ГУР повідомило про нічну операцію, в результаті якої було уражено десантні кораблі окупантів. Розвідка показала відео операції з надводних дронів.
- Ураження зазнали два катери окупантів: один корабель більш давнього проєкту 1176 "Акула", інший новіший ― проєкту 11770 "Серна". Вони обидва пішли на дно, повідомили в ГУР після дорозвідки й показали супутникове фото.
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