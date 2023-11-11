UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Очень удачная операция". Уничтоженные катера РФ были носителями ЗРК, заменить нечем – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2023, 15:36
Андрей Юсов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Операция украинских сил в ночь на 10 ноября, в результате которой пошли на дно два российских малых десантных катера, была "чрезвычайно удачной", так как уничтожены носители зенитно-ракетных комплексов, и у россиян сейчас нечем заменить их. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

"Операция готовилась долго, тщательно. Конечно, операция ГУР МО осуществлялась при поддержке и других составляющих сил безопасности и обороны. Это чрезвычайно удачная операция, потому что речь идет не просто о двух, уже можно утверждать, уничтоженных десантных катерах – достаточно современных, как для российского флота", – сказал Юсов.

Он подчеркнул, что уничтоженные катера были носителями ЗРК, которые должны были прикрывать другие суда Черноморского флота РФ. В частности, такие суда использовались и во время операций россиян на острове Змеиный.

"И заменить их сегодня оккупантам нечем. Украинские морские дроны в очередной раз показали себя как чрезвычайно эффективное оружие", – сказал Юсов.

Также в результате операции уничтожен БТР оккупантов и нанесены потери личному составу врага, сообщил Юсов.

  • 10 ноября ГУР сообщило о ночной операции, в результате которой были поражены десантные корабли оккупантов. Разведка показала видео операции с надводных дронов.
  • Поражения получили два катера оккупантов: один корабль более давнего проекта 1176 "Акула", другой более новый – проекта 11770 "Серна". Они оба пошли на дно, сообщили в ГУР после доразведки и показали спутниковое фото.
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаКрымгурчерное морекораблькатерчф рфандрей юсов

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 