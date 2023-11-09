RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Росія обстріляла Херсон: вбила та поранила людей, пробила дах у церкві – фото, відео видео

Этот материал также доступен на русском
09.11.2023, 13:02
Відео: Олександр Прокудін
Як виглядає аеродром Луганська після удару ATACMS – відео
Як виглядає аеродром Луганська після удару ATACMS – відео
Гроші на ЗСУ. У Києві, Одесі й інших містах протести за витрати на армію – відео, фото
Гроші на ЗСУ. У Києві, Одесі й інших містах протести за витрати на армію – відео, фото

У Херсоні Росія обстріляла артилерією житловий квартал в мікрорайоні Острів, внаслідок чого загинув 72-річний місцевий мешканець, ще троє людей поранені. Очільник місцевої військової адміністрації Олександр Прокудін показав наслідки атаки.

Через прицільний удар росіян по житловому будинку в Херсоні загинув 72-річний чоловік, який в момент обстрілу стояв на балконі. У двох постраждалих мінно-вибухова травма та перелом ноги.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що були пошкоджені приватні та житлові будинки, гаражі, цивільні автівки, газогони, лінії електропередачі, а також церква.

Також вранці росіяни вдарили по Білозерській громаді області. Там загинула жінка, яка була на вулиці.

Фото: МВС

Фото: МВС
  • Ввечері 8 листопада Росія вдарила протирадіолокаційною ракетою Х-31П по цивільному судну під прапором Ліберії на Одещині, є загиблий та поранені серед екіпажу, постраждав працівник порту.
  • За добу ЗСУ вбили понад 1000 окупантів і приземлили ракету Х-59 під Дніпром.

Читайте також: Росія вдарила дроном по автівці подружжя у Бериславі. Вбила жінку, є поранені – фото

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнахерсонолександр прокудін

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 