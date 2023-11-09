У Херсоні Росія обстріляла артилерією житловий квартал в мікрорайоні Острів, внаслідок чого загинув 72-річний місцевий мешканець, ще троє людей поранені. Очільник місцевої військової адміністрації Олександр Прокудін показав наслідки атаки.

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Через прицільний удар росіян по житловому будинку в Херсоні загинув 72-річний чоловік, який в момент обстрілу стояв на балконі. У двох постраждалих мінно-вибухова травма та перелом ноги.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що були пошкоджені приватні та житлові будинки, гаражі, цивільні автівки, газогони, лінії електропередачі, а також церква.

Також вранці росіяни вдарили по Білозерській громаді області. Там загинула жінка, яка була на вулиці.

Ввечері 8 листопада Росія вдарила протирадіолокаційною ракетою Х-31П по цивільному судну під прапором Ліберії на Одещині, є загиблий та поранені серед екіпажу, постраждав працівник порту.

За добу ЗСУ вбили понад 1000 окупантів і приземлили ракету Х-59 під Дніпром.

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