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Росія вдарила дроном по автівці подружжя у Бериславі. Вбила жінку, є поранені – фото

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13.10.2023, 12:42
Росія вдарила дроном по автівці подружжя у Бериславі. Вбила жінку, є поранені – фото - Фото
Фото: Олександр Прокудін

Вдень 13 жовтня російські окупанти скинули з дрона вибухівку на Берислав Херсонської області – вона впала на автівку українців і вбила жінку, яка знаходилась у салоні. Про це повідомив очільник місцевої військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, в машині перебували двоє місцевих жителів. Через численні травми на місці загинула 34-річна жінка. Її 36-річного чоловіка госпіталізували у "вкрай важкому стані".

Фото: Олександр Прокудін

Унаслідок скиду гранати постраждали ще двоє людей. Це 79-річна жінка, яку ушпиталили у стані середньої важкості, та чоловік. В останнього контузія, поранення кінцівок, голови та спини.

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Мілана Головань
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війнахерсонська областьбериславолександр прокудін
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