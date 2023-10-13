Росія вдарила дроном по автівці подружжя у Бериславі. Вбила жінку, є поранені – фото
13.10.2023, 12:42
Фото: Олександр Прокудін
Вдень 13 жовтня російські окупанти скинули з дрона вибухівку на Берислав Херсонської області – вона впала на автівку українців і вбила жінку, яка знаходилась у салоні. Про це повідомив очільник місцевої військової адміністрації Олександр Прокудін.
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За його словами, в машині перебували двоє місцевих жителів. Через численні травми на місці загинула 34-річна жінка. Її 36-річного чоловіка госпіталізували у "вкрай важкому стані".
Унаслідок скиду гранати постраждали ще двоє людей. Це 79-річна жінка, яку ушпиталили у стані середньої важкості, та чоловік. В останнього контузія, поранення кінцівок, голови та спини.
- 5 жовтня окупанти завдали удару по кафе-магазину в Грозі, де були поминки загиблого військовослужбовця, внаслідок чого загинули 53 людини, шестеро поранено.
- Вранці 6 жовтня близько 06:47 у Харкові було чути вибух, росіяни завдали ракетного удару по центру Харкова.
- Надвечір 9 жовтня російська армія влаштувала черговий обстріл Херсона. Відомо про трьох поранених жінок. За день до цього внаслідок ворожого удару по місту постраждали 11 людей, серед них – дитина.
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