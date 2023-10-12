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Росія накрила вогнем Донецьку область, серед іншого й Авдіївку. Вбила дитину і жінку – фото

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12.10.2023, 19:30
Росія накрила вогнем Донецьку область, серед іншого й Авдіївку. Вбила дитину і жінку – фото - Фото
Фoтo - Донецька прокуратура

Сьогодні, 12 жовтня, росіяни вчергове обстріляли низку населених пунктів Донецької області, серед іншого й Авдіївку, в районі якої останніми днями окупанти ведуть масовані штурми. В результаті обстрілів загинули жінка і дитина, ще семеро людей отримали поранення. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

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У результаті сьогоднішнього обстрілу Авдіївки осколкові поранення отримали чоловік 58 років і 61-річна жінка.

Також окупанти здійснили ракетні удари по селу Багатир Волноваського району, в результаті чого загинув 11-річний хлопчик, а його шестирічний брат дістав поранення тулуба. Їхню 31-річну матір ушпиталили з множинними рваними ранами.

Під ворожим вогнем опинилася й Галицинівка Покровського району. Тілесних ушкоджень зазнали 32-річний чоловік і 62-річна жінка.

Окрім того, армія РФ сьогодні обстріляла місто Гірник Покровського району, в результаті чого загинула 44-річна жінка. Її 24-річний зять дістав травм.

Росія накрила вогнем Донецьку область, серед іншого й Авдіївку. Вбила дитину і жінку – фото

Росія накрила вогнем Донецьку область, серед іншого й Авдіївку. Вбила дитину і жінку – фото

Росія накрила вогнем Донецьку область, серед іншого й Авдіївку. Вбила дитину і жінку – фото
  • Протягом останніх днів окупанти різко активізувалися на Авдіївському напрямку. Вони намагаються пробити оборону ЗСУ масованими штурмами, використовуючи як піхоту, так і важку техніку.
  • Паралельно росіяни накривають вогнем позиції українських військових і населені пункти Донецької області, від обстрілів регулярно потерпають цивільні.
Оксана Житнюк
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війнаобстрілавдіївкадонецька область
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