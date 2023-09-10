Росіяни вбили у Часовому Яру двох іноземних волонтерів та ще двох поранили – Міноборони

Окупанти обстріляли у Часовому Яру автомобіль міжнародної гуманітарної організації Road2Relief, двоє волонтерів загинули та ще двох поранено. Про це повідомило у Twitter Міноборони.

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Громадянку Іспанії Емму Ігуаль, яка була директором Road2Relief, та Ентоні Ігната, громадянина Канади, вбито у Часовому Яру під час обстрілу окупантами автомобіля гуманітарної організації. Два інші добровольці, громадяни Німеччини, отримали поранення.

Міністерство наголошує, що зусилля Road2Relief повністю зосереджені на цивільних проєктах: евакуації цивільного населення із зон бойових дій, медичній евакуації, наданні гуманітарної допомоги прифронтовим громадам, а також створенні мобільних клінік. Волонтери "щодня докладають усіх зусиль для пом'якшення наслідків систематичного терору мирного населення з боку російських окупантів".

У лютому 2023 року під Бахмутом загинув американський медик Піт Рід.

У травні у Вартовому Яру було вбито відеожурналіста AFP Армана Сольдена.

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