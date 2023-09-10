Россияне убили в Часовом Яре двух иностранных волонтеров и еще двоих ранили – Минобороны

Оккупанты обстреляли в Часовом Яре автомобиль международной гуманитарной организации Road2Relief, два волонтера погибли и еще двое ранены. Об этом сообщило в Twitter Минобороны.

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Гражданка Испании Эмма Игуаль, которая была директором Road2Relief, и Энтони Игнат, гражданин Канады, убиты в Часовом Яре при обстреле оккупантами автомобиля гуманитарной организации. Два других добровольца, граждане Германии, получили ранения.

Министерство подчеркивает, что "усилия Road2Relief полностью сосредоточены на гражданских проектах: эвакуации гражданского населения из зон боевых действий, медицинской эвакуации, раздаче гуманитарной помощи прифронтовым громадам, а также на создании мобильных клиник". Волонтеры "ежедневно прилагают все усилия для смягчения последствий систематического террора мирного населения со стороны российских оккупантов".

В феврале 2023 года под Бахмутом погиб американский медик Пит Рид.

В мае в Часовом Яру был убит видеожурналист AFP Арман Сольден.

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