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Россия накрыла огнем Донецкую область, в том числе Авдеевку. Убила ребенка и женщину: фото

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2023, 19:30
Россия накрыла огнем Донецкую область, в том числе Авдеевку. Убила ребенка и женщину: фото - Фото
Фoтo - Донецкая прокуратура

Сегодня, 12 октября, россияне в очередной раз обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области, в том числе Авдеевку, в районе которой в последние дни оккупанты ведут массированные штурмы. В результате обстрелов погибли женщина и ребенок, еще семь человек получили ранения. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

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В результате сегодняшнего обстрела Авдеевки осколочные ранения получили мужчина 58 лет и 61-летняя женщина.

Также оккупанты совершили ракетные удары по селу Богатырь Волновахского района, в результате чего погиб 11-летний мальчик, а его шестилетний брат получил ранение туловища. Их 31-летнюю мать госпитализировали с множественными рваными ранами.

Под вражеским огнем оказалась и Галицыновка Покровского района. Телесные повреждения получили  32-летний мужчина и 62-летняя женщина.

Кроме того, армия РФ сегодня обстреляла город Горняк Покровского района, в результате чего погибла 44-летняя женщина. Ее 24-летний зять получил травмы.

Россия накрыла огнем Донецкую область, в том числе Авдеевку. Убила ребенка и женщину: фото

Россия накрыла огнем Донецкую область, в том числе Авдеевку. Убила ребенка и женщину: фото

Россия накрыла огнем Донецкую область, в том числе Авдеевку. Убила ребенка и женщину: фото
  • В последние дни оккупанты резко активизировались на Авдеевском направлении. Они пытаются пробить оборону ВСУ массированными штурмами, используя как пехоту, так и тяжелую технику.
  • Параллельно россияне накрывают огнем позиции украинских военных и населенные пункты Донецкой области, от обстрелов регулярно страдают гражданские.
Оксана Житнюк
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Донецкая областьобстрелвойнаавдеевка
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