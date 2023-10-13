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Россия ударила дроном по машине супругов в Бериславе. Убила женщину, есть раненые – фото

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2023, 12:42
Россия ударила дроном по машине супругов в Бериславе. Убила женщину, есть раненые – фото - Фото
Фото: Александр Прокудин

Днем 13 октября российские оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на Берислав Херсонской области – она упала на автомобиль украинцев и убила находившуюся в салоне женщину. Об этом сообщил глава местной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, в машине находились двое местных жителей. Из-за многочисленных травм на месте погибла 34-летняя женщина. Ее 36-летнего мужа госпитализировали в "крайне тяжелом состоянии".

Фото: Олександр Прокудін

В результате сброса гранаты пострадали еще два человека. Это 79-летняя женщина, которую госпитализировали в состоянии средней тяжести, и мужчина. У последнего контузия, ранение конечностей, головы и спины.

  • 5 октября оккупанты нанесли удар по кафе-магазину в Грозе, где были поминки погибшего военнослужащего, в результате чего погибли 53 человека, шестеро ранены.
  • Утром 6 октября около 06:47 в Харькове был слышен взрыв, россияне нанесли ракетный удар по центру Харькова.
  • К вечеру 9 октября российская армия устроила очередной обстрел Херсона. Известно о трех раненых женщинах. За день до этого в результате вражеского удара по городу пострадали 11 человек, среди них – ребенок.

Читайте также: Россия накрыла огнем Донецкую область, среди прочего и Авдеевку. Убила ребенка и женщину.

Милана Головань
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войнаХерсонская областьалександр прокудинберислав
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