За добу ЗСУ вбили понад 1000 окупантів і приземлили ракету Х-59 під Дніпром – Генштаб
Армія Росії протягом доби втратила 1080 військових, а з початку повномасштабної війни в Україні втрати Росії в особовому складі перевищили 308 720 окупантів, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого 2022 року до ранку 9 листопада окупанти втратили:
→ особового складу – близько 308 720 (+1080) осіб ліквідовано;
→ танків – 5316 (+15);
→ бойових броньованих машин – 10014 (+18);
→ артилерійських систем – 7475 (+36);
→ РСЗВ – 875 (+3);
→ засобів ППО – 577 (+5);
→ літаків – 322 (0);
→ гелікоптерів – 324 (0);
→ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5593 (+26);
→ крилатих ракет – 1557 (+1);
→ кораблів/катерів – 20 (0);
→ підводних човнів – 1 (0);
→ автомобільної техніки й автоцистерн – 9853 (+39);
→ спецтехніки – 1059 (+5).
Також, російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні, застосувавши по одній керованій авіаційній ракеті Х-59 і Х-31. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено ракету Х-59.
- Бундесвер: Росія, мабуть, упевнена, що може не зважати на втрати. Такою є її доктрина.
- Авдіївка. ЗСУ: Росіяни намагаються "ловити на живця" нашу артилерію. Місто в напівоточенні.
- Військові прогнозують, що окупанти накопичують сили для нових масштабних атак на Авдіївку.
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