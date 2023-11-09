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За добу ЗСУ вбили понад 1000 окупантів і приземлили ракету Х-59 під Дніпром – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
09.11.2023, 07:54
За добу ЗСУ вбили понад 1000 окупантів і приземлили ракету Х-59 під Дніпром – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Армія Росії протягом доби втратила 1080 військових, а з початку повномасштабної війни в Україні втрати Росії в особовому складі перевищили 308 720 окупантів, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року до ранку 9 листопада окупанти втратили:

→ особового складу – близько 308 720 (+1080) осіб ліквідовано;
→ танків – 5316 (+15);
→ бойових броньованих машин – 10014 (+18);
→ артилерійських систем – 7475 (+36);
→ РСЗВ – 875 (+3);
→ засобів ППО – 577 (+5);
→ літаків – 322 (0);
→ гелікоптерів – 324 (0);
→ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5593 (+26);
→ крилатих ракет – 1557 (+1);
→ кораблів/катерів – 20 (0);
→ підводних човнів – 1 (0);
→ автомобільної техніки й автоцистерн – 9853 (+39);
→ спецтехніки – 1059 (+5).

Також, російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні, застосувавши по одній керованій авіаційній ракеті Х-59 і Х-31. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено ракету Х-59.

Фото: Генштаб ЗСУ

Читайте також: Зеленський сказав, що втрати ЗСУ вп'ятеро менші. Залужний говорив про 150 000 убитих росіян

Мілана Головань
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