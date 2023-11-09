За добу ЗСУ вбили понад 1000 окупантів і приземлили ракету Х-59 під Дніпром – Генштаб

Армія Росії протягом доби втратила 1080 військових, а з початку повномасштабної війни в Україні втрати Росії в особовому складі перевищили 308 720 окупантів, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

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З 24 лютого 2022 року до ранку 9 листопада окупанти втратили:

→ особового складу – близько 308 720 (+1080) осіб ліквідовано;

→ танків – 5316 (+15);

→ бойових броньованих машин – 10014 (+18);

→ артилерійських систем – 7475 (+36);

→ РСЗВ – 875 (+3);

→ засобів ППО – 577 (+5);

→ літаків – 322 (0);

→ гелікоптерів – 324 (0);

→ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5593 (+26);

→ крилатих ракет – 1557 (+1);

→ кораблів/катерів – 20 (0);

→ підводних човнів – 1 (0);

→ автомобільної техніки й автоцистерн – 9853 (+39);

→ спецтехніки – 1059 (+5).

Також, російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні, застосувавши по одній керованій авіаційній ракеті Х-59 і Х-31. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено ракету Х-59.

Бундесвер: Росія, мабуть, упевнена, що може не зважати на втрати. Такою є її доктрина.

Авдіївка. ЗСУ: Росіяни намагаються "ловити на живця" нашу артилерію. Місто в напівоточенні.

Військові прогнозують, що окупанти накопичують сили для нових масштабних атак на Авдіївку.

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