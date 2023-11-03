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Бундесвер: Росія, мабуть, впевнена, що може не зважати на втрати. Такою є її доктрина

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03.11.2023, 13:28
Бундесвер: Росія, мабуть, впевнена, що може не зважати на втрати. Такою є її доктрина - Фото
Крістіан Фройдінг (Фото: пресслужба Бундесверу)

Голова спеціального штабу допомоги Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг заявив, що зараз Росія, мабуть, не зважає на втрати у війні. Про це він повідомив в інтерв'ю газеті Stuttgarter Nachrichten.

За його словами, втрати Росії відповідають загальноприйнятій доктрині її армії, а також показують, "який погляд на гуманність переважає у російських збройних силах".
"Ви хочете досягти успіху, не враховуючи втрати людей і матеріалів. Наразі росіяни, мабуть, впевнені, що їм не потрібно берегти сили. Так, Росія має великий потенційний резерв солдатів", – сказав Фройдінг.
Він зазначив, що складно сказати, наскільки Росія хоче посилити мобілізацію через політичні мотиви, оскільки навесні 2024 року там заплановано "вибори".
"Що стосується матеріалу, то ми вже бачимо, що часто використовуються моделі 1960-1970-х років. Однак хвалена "чудо-зброя", така як танк Т-14 "Армата", поки що не з'явилася", – наголосив генерал.
Раніше головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що помилявся, коли думав, що величезні втрати зупинять Росію.

Читайте також: Залужний: Потрібен прорив у технологіях війни. Інакше рано чи пізно у нас не вистачить людей

Дмитро Гриниченко
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війнаНімеччинавтратиармія росіїКрістіан Фройдінг

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