Бундесвер: Россия, видимо, уверена, что может не считаться с потерями. Такова ее доктрина

Глава специального штаба помощи Украине в Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что сейчас Россия, видимо, не считается с потерями в войне. Об этом он сообщил в интервью изданию Stuttgarter Nachrichten.

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По его словам, потери России соответствуют общепринятой доктрине ее армии, а также показывают, "какой взгляд на гуманность преобладает в российских вооруженных силах".

"Вы хотите добиться успеха, не учитывая потери людей и материалов. На данный момент россияне, видимо, уверены, что им не нужно беречь силы. Да, Россия имеет большой потенциальный резерв солдат", — сказал Фройдинг.

Он отметил, что сложно сказать, насколько Россия хочет усилить мобилизацию из-за политических мотивов, так как весной 2024 года там запланированы "выборы".

"Что касается материала, то мы уже видим, что часто используются модели 1960-1970-х годов. Однако хваленое "чудо-оружие", такое как танк Т-14 "Армата", пока еще не появилось", — подчеркнул генерал.

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