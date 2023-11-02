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Залужный: Думал, что потери остановят РФ. Это была моя ошибка. Красивого прорыва не будет

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2023, 10:20
Залужный: Думал, что потери остановят РФ. Это была моя ошибка. Красивого прорыва не будет - Фото
Валерий Залужный (Фото: EPA)

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил, что ошибался, когда думал, что огромные потери остановят Россию. Об этом он сообщил в интервью журналу The Economist.

По его словам, "глубокого и красивого прорыва" в наступлении ВСУ, скорее всего, не будет. 
Он отметил, что предполагает, что обескровленная армия сможет остановить Россию и заставить ее прекратить войну. 

"Это была моя ошибка. Россия потеряла убитыми не менее 150 000 человек. В любой другой стране такие потери остановили бы войну. Но не в России, где жизнь стоит дешево", — сказал Залужный.

Генерал подчеркнул, что ориентиром для диктатора Владимира Путина являются Первая и Вторая мировые войны, в которых Россия потеряла десятки миллионов людей. 

Читайте также: Залужный: Нужен прорыв в технологиях войны. Иначе рано или поздно у нас не хватит людей 

Дмитрий Гриниченко
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