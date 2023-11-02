Залужный: Думал, что потери остановят РФ. Это была моя ошибка. Красивого прорыва не будет

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил, что ошибался, когда думал, что огромные потери остановят Россию. Об этом он сообщил в интервью журналу The Economist.

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По его словам, "глубокого и красивого прорыва" в наступлении ВСУ, скорее всего, не будет.

Он отметил, что предполагает, что обескровленная армия сможет остановить Россию и заставить ее прекратить войну.

"Это была моя ошибка. Россия потеряла убитыми не менее 150 000 человек. В любой другой стране такие потери остановили бы войну. Но не в России, где жизнь стоит дешево", — сказал Залужный.

Генерал подчеркнул, что ориентиром для диктатора Владимира Путина являются Первая и Вторая мировые войны, в которых Россия потеряла десятки миллионов людей.

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