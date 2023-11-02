Залужный: Думал, что потери остановят РФ. Это была моя ошибка. Красивого прорыва не будет
02.11.2023, 10:20
Валерий Залужный (Фото: EPA)
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил, что ошибался, когда думал, что огромные потери остановят Россию. Об этом он сообщил в интервью журналу The Economist.
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По его словам, "глубокого и красивого прорыва" в наступлении ВСУ, скорее всего, не будет.
Он отметил, что предполагает, что обескровленная армия сможет остановить Россию и заставить ее прекратить войну.
"Это была моя ошибка. Россия потеряла убитыми не менее 150 000 человек. В любой другой стране такие потери остановили бы войну. Но не в России, где жизнь стоит дешево", — сказал Залужный.
Генерал подчеркнул, что ориентиром для диктатора Владимира Путина являются Первая и Вторая мировые войны, в которых Россия потеряла десятки миллионов людей.
- Из-за дефицита нужного вооружения ВСУ были вынуждены выбивать артиллерию врага ракетами HIMARS, рассказал он.
- В то же время РФ увеличила плотность огня пушками Д-1 и Д-20, и усиленно производит высокоточные снаряды "Краснополь", и ее не стоит недооценивать, значительное время у нее будет преимущество в вооружениях, говорит Залужный.
- По его оценке, до конца 2023 года Россия может нарастить количество авиации до восьми дивизий.
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