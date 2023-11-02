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Залужний: Думав, що втрати зупинять РФ. Це моя помилка. Красивого прориву, скоріш за все, не буде

Этот материал также доступен на русском
02.11.2023, 10:20
Залужний: Думав, що втрати зупинять РФ. Це моя помилка. Красивого прориву, скоріш за все, не буде - Фото
Валерій Залужний (Фото: EPA)

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що помилявся, коли думав, що величезні втрати зупинять Росію. Про це він повідомив у інтерв'ю журналу The Economist.

За його словами, "глибокого та красивого прориву" у наступі ЗСУ, швидше за все, не буде.
Він зазначив, що припускав, що знекровлена армія зможе зупинити Росію та змусити її припинити війну.

"Це була моя помилка. Росія втратила вбитими не менше 150 000 людей. У будь-якій іншій країні такі втрати зупинили б війну. Але не в Росії, де життя коштує дешево", – сказав Залужний.

Генерал наголосив, що орієнтиром для диктатора Володимира Путіна є Перша та Друга світові війни, в яких Росія втратила десятки мільйонів людей.

Читайте також: Залужний: Потрібен прорив у технологіях війни. Інакше рано чи пізно у нас не вистачить людей

Дмитро Гриниченко
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