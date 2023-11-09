Зеленський сказав, що втрати ЗСУ вп'ятеро менші. Залужний говорив про 150 000 убитих росіян

Президент Володимир Зеленський заявив, що втрати Збройних Сил України у війні як мінімум у п'ять разів менші за російські. Про це він повідомив під час виступу на заході Reuters Hosts Interview.

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За його словами, деякі іноземні лідери кажуть, що населення Росії вчетверо більше за українське, а тому Сили оборони нібито "не зможуть довго протистояти" окупантам.

"Ви повинні знати — я не можу ділитися з вами нашими втратами, але наші втрати мінімум у п'ять разів менші за російські", — сказав глава держави.

Раніше в інтерв'ю журналу The Economist головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що росіяни втратили не менше 150 000 людей убитими.

Точну кількість втрат серед українських воїнів вирахувати складно через відсутність точних даних.

Бундесвер: Росія, мабуть, впевнена, що може не зважати на втрати. Такою є її доктрина.

Авдіївка. ЗСУ: Росіяни намагаються "ловити на живця" нашу артилерію. Місто в напівоточенні.

Військові прогнозують, що окупанти накопичують сили для нових масштабних атак на Авдіївку.

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