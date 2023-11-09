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Зеленський сказав, що втрати ЗСУ вп'ятеро менші. Залужний говорив про 150 000 убитих росіян

Этот материал также доступен на русском
09.11.2023, 07:24
Зеленський сказав, що втрати ЗСУ вп'ятеро менші. Залужний говорив про 150 000 убитих росіян - Фото
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що втрати Збройних Сил України у війні як мінімум у п'ять разів менші за російські. Про це він повідомив під час виступу на заході Reuters Hosts Interview.

За його словами, деякі іноземні лідери кажуть, що населення Росії вчетверо більше за українське, а тому Сили оборони нібито "не зможуть довго протистояти" окупантам.
"Ви повинні знати — я не можу ділитися з вами нашими втратами, але наші втрати мінімум у п'ять разів менші за російські", — сказав глава держави.
Раніше в інтерв'ю журналу The Economist головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що росіяни втратили не менше 150 000 людей убитими.
Точну кількість втрат серед українських воїнів вирахувати складно через відсутність точних даних.

Читайте також: Залужний: Потрібен прорив у технологіях війни. Інакше рано чи пізно у нас не вистачить людей

Дмитро Гриниченко
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