Авдіївка. ЗСУ: Росіяни намагаються "ловити на живця" нашу артилерію. Місто в напівоточенні

Російські окупанти продовжують точкові атаки піхотою в районі Авдіївки, збирають боєприпаси та резерви для нових хвиль наступу. Про це повідомив представник 110 окремої механізованої бригади Антон Коцуконь в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, росіяни щодня точково атакують піхотою.

"Розмови про оперативну паузу теж мають місце, вони отримали по зубах, ведуть перегрупування. Нагнали сюди 40 000 резервів особового складу, накопичують боєкомплект усіх калібрів, поки не видно, щоб відмовилися від планів захопити Авдіївку", — сказав Коцуконь.

Він зазначив, що загарбники намагаються діяти комплексно, згодом "зробили висновки та почали атакувати обережніше".

"Останнім часом вони кидають невеликі загони по 10-20 осіб, ми їх знищуємо, це робиться для того, щоб виявити безпілотниками нашу артилерію. По суті, ловлять на живця. Місто в напівоточенні з трьох боків. Його постійно обстрілюють", – резюмував військовий.

Ось відео з Авдіївки: президентська бригада спалила колону РФ.

Бойовий нардеп Костенко вважає, що навіть якщо росіяни захоплять Авдіївку, вони не зможуть розвивати успіх далі.

Військові прогнозують, що окупанти накопичують сили для нових масштабних атак на Авдіївку.

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