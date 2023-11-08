Авдеевка. ВСУ: Россияне пытаются "ловить на живца" нашу артиллерию. Город в полуокружении

Российские оккупанты продолжают точечные атаки пехотой в районе Авдеевки, копят боеприпасы и резервы для новых волн наступления. Об этом сообщил представитель 110 отдельной механизированной бригады Антон Коцуконь в эфире национального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, россияне ежедневно точечно атакуют пехотой.

"Разговоры об оперативной паузе тоже имеют место, они получили по зубам, ведут перегруппировку. Нагнали сюда 40 000 резервов личного состава, накапливают боекомплект всех калибров, пока не видно, чтобы отказались от планов захватить Авдеевку", — сказал Коцуконь.

Он отметил, что захватчики пытаются действовать комплексно, со временем "сделали выводы и начали атаковать аккуратнее".

"В последнее время они бросают небольшие отряды по 10-20 человек, мы их уничтожаем, это делается для того, чтобы выявить беспилотниками нашу артиллерию. По сути, ловят на живца. Город в полуокружении с трех сторон. Его постоянно обстреливают", — резюмировал военный.

Вот видео из Авдеевки: президентская бригада сожгла колонну РФ.

Боевой нардеп Костенко считает, что даже если россияне захватят Авдеевку, они не смогут развить успех дальше.

Военные прогнозируют, что оккупанты накапливают силы для новых масштабных атак на Авдеевку.

Смотрите также: Оборона Авдеевки. Разгром бронеколонны россиян, выживших засыпали кассетами: видео с дрона

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.