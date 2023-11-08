UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Авдеевка. ВСУ: Россияне пытаются "ловить на живца" нашу артиллерию. Город в полуокружении

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2023, 10:23
Авдеевка. ВСУ: Россияне пытаются
Техника ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты продолжают точечные атаки пехотой в районе Авдеевки, копят боеприпасы и резервы для новых волн наступления. Об этом сообщил представитель 110 отдельной механизированной бригады Антон Коцуконь в эфире национального телемарафона.

По его словам, россияне ежедневно точечно атакуют пехотой. 

"Разговоры об оперативной паузе тоже имеют место, они получили по зубам, ведут перегруппировку. Нагнали сюда 40 000 резервов личного состава, накапливают боекомплект всех калибров, пока не видно, чтобы отказались от планов захватить Авдеевку", — сказал Коцуконь.

Он отметил, что захватчики пытаются действовать комплексно, со временем "сделали выводы и начали атаковать аккуратнее".

"В последнее время они бросают небольшие отряды по 10-20 человек, мы их уничтожаем, это делается для того, чтобы выявить беспилотниками нашу артиллерию. По сути, ловят на живца. Город в полуокружении с трех сторон. Его постоянно обстреливают", — резюмировал военный.

Фронт в районе Авдеевки (Карта: Military Land)

  • Вот видео из Авдеевки: президентская бригада сожгла колонну РФ.
  • Боевой нардеп Костенко считает, что даже если россияне захватят Авдеевку, они не смогут развить успех дальше.
  • Военные прогнозируют, что оккупанты накапливают силы для новых масштабных атак на Авдеевку.

Смотрите также: Оборона Авдеевки. Разгром бронеколонны россиян, выживших засыпали кассетами: видео с дрона

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаДонбассавдеевканаступлениепотери110 бригадаАнтон Коцуконь

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 