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Зеленский — потери ВСУ в пять раз меньше. Залужный говорил о 150 000 убитых россиян

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2023, 07:24
Зеленский — потери ВСУ в пять раз меньше. Залужный говорил о 150 000 убитых россиян - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что потери Вооруженных Сил Украины в войне как минимум в пять раз меньше российских. Об этом он сообщил во время выступления на мероприятии Reuters Hosts Interview.

По его словам, некоторые иностранные лидеры говорят, что население России вчетверо больше украинского, а поэтому Силы обороны якобы "не смогут долго противостоять" оккупантам.
"Вы должны знать — я не могу делиться с вами нашими потерями, но наши потери минимум в пять раз меньше российских", — сказал глава государства.
Ранее в интервью журналу The Economist главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил, что россияне потеряли не менее 150 000 человек убитыми.
Точное количество потерь среди украинских воинов высчитать сложно из-за отсутствия точных данных.

Читайте также: Залужный: Нужен прорыв в технологиях войны. Иначе рано или поздно у нас не хватит людей

Дмитрий Гриниченко
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войнаВладимир Зеленскийпотеривоенная помощь

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