Зеленский — потери ВСУ в пять раз меньше. Залужный говорил о 150 000 убитых россиян

Президент Владимир Зеленский заявил, что потери Вооруженных Сил Украины в войне как минимум в пять раз меньше российских. Об этом он сообщил во время выступления на мероприятии Reuters Hosts Interview.

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По его словам, некоторые иностранные лидеры говорят, что население России вчетверо больше украинского, а поэтому Силы обороны якобы "не смогут долго противостоять" оккупантам.

"Вы должны знать — я не могу делиться с вами нашими потерями, но наши потери минимум в пять раз меньше российских", — сказал глава государства.

Ранее в интервью журналу The Economist главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил, что россияне потеряли не менее 150 000 человек убитыми.

Точное количество потерь среди украинских воинов высчитать сложно из-за отсутствия точных данных.

Бундесвер: Россия, видимо, уверена, что может не считаться с потерями. Такова ее доктрина.

Авдеевка. ВСУ: Россияне пытаются "ловить на живца" нашу артиллерию. Город в полуокружении.

Военные прогнозируют, что оккупанты накапливают силы для новых масштабных атак на Авдеевку.

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