За сутки ВСУ убили более 1000 оккупантов и приземлили ракету Х-59 под Днепром - Генштаб

Армия России за сутки потеряла 1080 военных, а с начала полномасштабной войны в Украине потери России в личном составе превысили 308 720 оккупантов, говорится в возведении Генштаба ВСУ.

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С 24 февраля 2022 года до утра 9 ноября оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 308 720 (+1080) человек ликвидировано;

→ танков – 5316 (+15);

→ боевых бронированных машин – 10014 (+18);

→ артиллерийских систем – 7475 (+36);

→ РСЗО – 875 (+3);

→ средств ПВО – 577 (+5);

→ самолетов – 322(0);

→ вертолетов – 324 (0);

→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 5593 (+26);

→ крылатых ракет – 1557 (+1);

→ кораблей/катеров – 20 (0);

→ подлодок – 1 (0);

→ автомобильной техники и автоцистерн – 9853 (+39);

→ спецтехники – 1059 (+5).

Также российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Украине, применив по одной управляемой авиационной ракете Х-59 и Х-31. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена ракета Х-59.

Бундесвер: Россия, пожалуй, уверена, что может не считаться с потерями. Такова ее доктрина.

Авдеевка. ВСУ: Россияне пытаются "ловить на живца" нашу артиллерию. Город в полуокружении.

Военные прогнозируют, что оккупанты накапливают силы для новых масштабных атак на Авдеевку.

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