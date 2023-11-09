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За сутки ВСУ убили более 1000 оккупантов и приземлили ракету Х-59 под Днепром - Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2023, 07:54
За сутки ВСУ убили более 1000 оккупантов и приземлили ракету Х-59 под Днепром - Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Армия России за сутки потеряла 1080 военных, а с начала полномасштабной войны в Украине потери России в личном составе превысили 308 720 оккупантов, говорится в возведении Генштаба ВСУ.

С 24 февраля 2022 года до утра 9 ноября оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 308 720 (+1080) человек ликвидировано;
→ танков – 5316 (+15);
→ боевых бронированных машин – 10014 (+18);
→ артиллерийских систем – 7475 (+36);
→ РСЗО – 875 (+3);
→ средств ПВО – 577 (+5);
→ самолетов – 322(0);
→ вертолетов – 324 (0);
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 5593 (+26);
→ крылатых ракет – 1557 (+1);
→ кораблей/катеров – 20 (0);
→ подлодок – 1 (0);
→ автомобильной техники и автоцистерн – 9853 (+39);
→ спецтехники – 1059 (+5).

Также российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Украине, применив по одной управляемой авиационной ракете Х-59 и Х-31. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена ракета Х-59.

Фото: Генштаб ЗСУ

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Милана Головань
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