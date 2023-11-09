UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия обстреляла Херсон: убила и ранила людей, пробила крышу в церкви – фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2023, 13:02
Видео: Александр Прокудин
Как выглядит аэродром Луганска после удара ATACMS – видео
Как выглядит аэродром Луганска после удара ATACMS – видео
Деньги на ВСУ. В Киеве, Одессе и других городах протесты за расходы на армию – видео, фото
Деньги на ВСУ. В Киеве, Одессе и других городах протесты за расходы на армию – видео, фото

В Херсоне Россия обстреляла  артиллерией жилой квартал в микрорайоне Остров, в результате чего погиб 72-летний местный житель, еще три человека ранены. Глава местной военной администрации Александр Прокудин показал последствия атаки.

В результате прицельного удара россиян по жилому дому в Херсоне погиб 72-летний мужчина, который в момент обстрела стоял на балконе. У двух пострадавших минно-взрывная травма и перелом ноги.

Министр внутренних дел Игорь Клименко добавил, что были повреждены частные и жилые дома, гаражи, гражданские машины, газопроводы, линии электропередачи, а также церковь.

Также утром россияне ударили по Белозерской общине области. Там погибла женщина на улице.

Фото: МВС

Фото: МВС
  • Вечером 8 ноября Россия ударила противорадиолокационной ракетой Х-31П по гражданскому судну под флагом Либерии в Одесской области, есть погибший и раненые среди экипажа, пострадал работник порта.
  • За сутки ВСУ убили более 1000 оккупантов и приземлили ракету Х-59 под Днепром.

Читайте также: Россия ударила дроном по автомобилю супругов в Бериславе. Убила женщину, есть раненые – фото

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаХерсоналександр прокудин

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 