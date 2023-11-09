В Херсоне Россия обстреляла артиллерией жилой квартал в микрорайоне Остров, в результате чего погиб 72-летний местный житель, еще три человека ранены. Глава местной военной администрации Александр Прокудин показал последствия атаки.

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В результате прицельного удара россиян по жилому дому в Херсоне погиб 72-летний мужчина, который в момент обстрела стоял на балконе. У двух пострадавших минно-взрывная травма и перелом ноги.

Министр внутренних дел Игорь Клименко добавил, что были повреждены частные и жилые дома, гаражи, гражданские машины, газопроводы, линии электропередачи, а также церковь.

Также утром россияне ударили по Белозерской общине области. Там погибла женщина на улице.

Вечером 8 ноября Россия ударила противорадиолокационной ракетой Х-31П по гражданскому судну под флагом Либерии в Одесской области, есть погибший и раненые среди экипажа, пострадал работник порта.

За сутки ВСУ убили более 1000 оккупантов и приземлили ракету Х-59 под Днепром.

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