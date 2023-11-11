Президент Владимир Зеленский заверил, что Силы обороны дадут ответ армии РФ на систематические обстрелы Херсона. В видеообращении в годовщину освобождения города от российских захватчиков он подчеркнул, что Украина найдет оккупантов "где угодно".

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"Конечно, наши Силы безопасности и обороны ответят российской армии на удары по Херсону и селам Херсонской области – так, как это всегда происходит. Эта неделя показала, что и на территории Крыма, и в Черном море, еще где угодно мы достанем оккупанта. И слава всем нашим парням, которые именно так возвращают Украине справедливость", – сказал Зеленский.

Он сообщил, что накануне подписал указ о государственных наградах для воинов и гражданских, отличившихся при защите Херсона.

"Тех, кто сражался ради государства. Тех, кто помогал сопротивлению. Тех, кто спасал и спасает людей", – сказал президент.

После освобождения Херсона и правобережной части области оккупанты регулярно терроризируют жителей этих территорий с пока еще оккупированного левого берега.

Сегодня россияне накрывали огнем центр Херсона: есть раненые и погибший.

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