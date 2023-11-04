3 листопада вийшов перший фільм трисерійного документального проєкту Дмитра Комарова "Рік. Херсон", присвяченого річниці деокупації правобережної Херсонщини та обласного центру. У фільмі військове командування розповіло про хід контрнаступальної операції, про легендарну Чорнобаївку і страх росіян опинитись в оточенні.

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Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що росіяни готувались до оборони "не один день", і 45% успіху їхньої оборони – від ділянок місцевості, які окупанти замінували.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко зазначив, що українські сили "повністю знали" про пересування російських військ, і щойно ті шикувались в колонну, ЗСУ починали по них бити. Зокрема, у відстежуванні техніки і сил РФ Україні допомагали місцеві.

Щодо "непростого рішення" росіян відвести війська з правого берега Херсонщини на лівий, Тарнавський сказав, що тоді сили окупантів були розділені таким бар’єрним рубежем як річка Дніпро, і вони розуміли, що їхнє угрупування на правому березі або опиниться в оточенні, або буде знищено.

"Для росіянина слово "оточення" – це одне із найслабкіших місць. Коли вони чують слово "оточення", вони дуже професійно втікають. Дуже бояться, тому вони вживають таких заходів, що їхні війська максимально в оточення не потрапляють. Вони краще втечуть з поля бою, але не будуть в оточенні ніколи", – сказав Тарнавський.

9 листопада 2022 року в РФ заявили про відведення окупаційних військ із Херсона.

11 листопада Херсон повернувся під контроль України, до міста зайшли частини ЗСУ.

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