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"Год. Херсон". Как шло контрнаступление, страх россиян перед словом "окружение" – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2023, 00:11
Документальный проект Дмитрия Комарова
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3 ноября вышел первый фильм трехсерийного документального проекта Дмитрия Комарова "Год. Херсон", посвященного годовщине деоккупации правобережной Херсонщины и областного центра. В фильме военное командование рассказало о ходе контрнаступательной операции, о легендарной Чернобаевке и страхе россиян оказаться в окружении.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что россияне готовились к обороне "не один день", и 45% успеха их обороны – от участков местности, которые оккупанты заминировали.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко отметил, что украинские силы "полностью знали" о передвижении российских войск, и как только те выстраивались в колонну, ВСУ начинали по ним бить. В частности, в отслеживании техники и сил РФ Украине помогали местные.

Насчет "непростого решения" россиян отвести войска с правого берега Херсонщины на левый, Тарнавский сказал, что тогда силы оккупантов были разделены таким барьерным рубежом как река Днепр, и они понимали, что их группировка на правом берегу либо окажется в окружении, либо будет уничтожена.

"Для россиянина слово "окружение" – это одно из самых слабых мест. Когда они слышат слово "окружение", они очень профессионально бегут. Очень боятся, поэтому они принимают такие меры, что их войска максимально в окружение не попадают. Они лучше убегут с поля боя, но не будут в окружении некогда", – сказал Тарнавский.

Оксана Житнюк
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войнаХерсондеоккупацияконтрнаступление
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