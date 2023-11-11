Росіяни запустили снаряд по центру Херсона у річницю звільнення від окупантів
У річницю звільнення Херсона від російських загарбників окупанти вдарили снарядом по центру міста, в результаті чого поранення отримали дві людини. Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.
Близько 15:20 російські війська вдарили по центральній частині Херсона. Снаряд влучив у багатоквартирний будинок, внаслідок чого постраждали двоє людей.
Поранення голови, шиї та ніг середнього ступеня тяжкості отримала 29-річна жінка.
У 53-річної херсонки – контузія та травма ноги.
ДОПОВНЕНО О 18:40. Офіс генпрокурора повідомив, що 11 листопада РФ з артилерії обстріляла Херсон, внаслідок чого двоє людей отримали поранення, ще один чоловік помер в лікарні.
В одному з районів ворожий снаряд поцілив у приватний будинок, сталося його загоряння. Обійшлось без постраждалих.
Близько 15:00 внаслідок влучання поблизу багатоквартирного будинку поранення різного ступеня тяжкості отримали дві жінки та чоловік. За уточненими даними, травми чоловіка виявились несумісними із життям, він помер у лікарні.
ДОПОВНЕНО О 18:48. Близько 17:30 ворог вкотре вдарив по житловому кварталу Херсона, повідомила ОВА. Поранення отримала 38-річна жінка.
- 9 листопада 2022 року в РФ заявили про відведення окупаційних військ із Херсона.
- 11 листопада Херсон повернувся під контроль України, до міста зайшли частини ЗСУ.
- Після звільнення Херсону і правобережної частини області окупанти регулярно тероризують жителів цих територій з поки ще окупованого лівого берега.
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