Россияне запустили снаряд по центру Херсона в годовщину освобождения от оккупантов

В годовщину освобождения Херсона от российских захватчиков оккупанты ударили снарядом по центру города, в результате чего ранения получили два человека. Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной военной администрации.

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Около 15:20 российские войска ударили по центральной части Херсона. Снаряд попал в многоквартирный дом, в результате чего пострадали два человека.

Ранение головы, шеи и ног средней степени тяжести получила 29-летняя женщина.

У 53-летней херсонки – контузия и травма ноги.

9 ноября 2022 года в РФ заявили об отводе оккупационных войск из Херсона.

11 ноября Херсон вернулся под контроль Украины, в город вошли части ВСУ.

После освобождения Херсона и правобережной части области оккупанты регулярно терроризируют жителей этих территорий с пока еще оккупированного левого берега.

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