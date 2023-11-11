UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россияне запустили снаряд по центру Херсона в годовщину освобождения от оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2023, 16:20
Россияне запустили снаряд по центру Херсона в годовщину освобождения от оккупантов - Фото
Херсон, 11 ноября 2022 года (Фото - ЭРА)

В годовщину освобождения Херсона от российских захватчиков оккупанты ударили снарядом по центру города, в результате чего ранения получили два человека. Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной военной администрации.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Около 15:20 российские войска ударили по центральной части Херсона. Снаряд попал в многоквартирный дом, в результате чего пострадали два человека.

Ранение головы, шеи и ног средней степени тяжести получила 29-летняя женщина.

У 53-летней херсонки – контузия и травма ноги.

  • 9 ноября 2022 года в РФ заявили об отводе оккупационных войск из Херсона.
  • 11 ноября Херсон вернулся под контроль Украины, в город вошли части ВСУ.
  • После освобождения Херсона и правобережной части области оккупанты регулярно терроризируют жителей этих территорий с пока еще оккупированного левого берега.

Смотрите также: "Год. Херсон". Как происходило контрнаступление, страх россиян перед словом "окружение" – видео

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрелвойнаХерсон

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 