У Криму біля аеродромів росіян було гучно. Окупанти скаржились на атаку безпілотників

В ніч проти 7 листопада у Бахчисарайському районі тимчасово окупованого Криму, а також біля міста Саки лунали звуки вибухів. Окупанти заявили про атаку щонайменше п'яти українських безпілотників.

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Український Telegram-канал Крымский ветер з посиланням на місцевих жителів повідомив, що від вибухів спрацьовували сигналізації автівок. Водночас автори каналу припускають, що гучно могло бути в районі бази повітряно-космічних сил РФ на аеродромі Бельбек.

Водночас гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що в місті нібито спрацювала ППО і збила п'ять безпілотників.

Пізніше Міноборони РФ повідомило, що вранці 7 листопада відбулася атака по об'єктах в Криму із застосуванням 17 дронів.

Окупанти пишуть, що їхня ППО начебто знищила дев’ять українських дронів, а РЕБ перехопила вісім над акваторією Чорного моря і Кримом.

Крім того, російський Telegram-канал SHOT з посиланням на підписників повідомляє, що близько 03:10 було чутно кілька гучних вибухів поблизу міста Саки та Новофедорівка, де розташовано військовий аеродром.

4 листопада стало відомо, що тактична авіація Повітряних сил завдала удару по судноремонтному заводу "Затока" в Керчі.

Наступного дня командувач Повітряних сил Микола Олещук офіційно підтвердив, що там було вражено один із найновіших кораблів Чорноморського флоту Росії.

Росіяни розібрали великий десантний корабель "Мінськ", який було пошкоджено внаслідок ракетної атаки України на Севастополь 13 вересня; водночас підводний човен "Ростов-на-Дону" поки що намагаються відремонтувати.

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