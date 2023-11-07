У Криму біля аеродромів росіян було гучно. Окупанти скаржились на атаку безпілотників
В ніч проти 7 листопада у Бахчисарайському районі тимчасово окупованого Криму, а також біля міста Саки лунали звуки вибухів. Окупанти заявили про атаку щонайменше п'яти українських безпілотників.
Український Telegram-канал Крымский ветер з посиланням на місцевих жителів повідомив, що від вибухів спрацьовували сигналізації автівок. Водночас автори каналу припускають, що гучно могло бути в районі бази повітряно-космічних сил РФ на аеродромі Бельбек.
Водночас гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що в місті нібито спрацювала ППО і збила п'ять безпілотників.
Пізніше Міноборони РФ повідомило, що вранці 7 листопада відбулася атака по об'єктах в Криму із застосуванням 17 дронів.
Окупанти пишуть, що їхня ППО начебто знищила дев’ять українських дронів, а РЕБ перехопила вісім над акваторією Чорного моря і Кримом.
Крім того, російський Telegram-канал SHOT з посиланням на підписників повідомляє, що близько 03:10 було чутно кілька гучних вибухів поблизу міста Саки та Новофедорівка, де розташовано військовий аеродром.
- 4 листопада стало відомо, що тактична авіація Повітряних сил завдала удару по судноремонтному заводу "Затока" в Керчі.
- Наступного дня командувач Повітряних сил Микола Олещук офіційно підтвердив, що там було вражено один із найновіших кораблів Чорноморського флоту Росії.
- Росіяни розібрали великий десантний корабель "Мінськ", який було пошкоджено внаслідок ракетної атаки України на Севастополь 13 вересня; водночас підводний човен "Ростов-на-Дону" поки що намагаються відремонтувати.
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