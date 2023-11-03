Атака на Севастополь 13 вересня. Росіяни розібрали ВДК "Мінськ" – супутникові знімки

Росіяни розібрали великий десантний корабель "Мінськ", який було пошкоджено внаслідок ракетної атаки України на Севастополь 13 вересня; водночас підводний човен "Ростов-на-Дону" поки що намагаються відремонтувати. Відповідні супутникові фото опублікував у соцмережі X (Twitter) OSINT-дослідник MT Anderson.

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За словами аналітика, розібраний "Мінськ" вийшов із сухого доку і пришвартувався на північ від нього. Від корабля залишився лише корпус, оскільки надбудова була знищена. Подальша доля ВДК невідома — імовірно, його розібрали на запчастини.

Субмарина "Ростов-на-Дону" поки що перебуває в сухому доці.

Знімки MT Anderson отримав 31 жовтня.

Внаслідок нічної атаки 13 вересня на судноремонтному заводі імені Орджонікідзе у Севастополі було пошкоджено великий російський десантний корабель та підводний човен ВМС РФ. У ГУР стверджують, що, з великою ймовірністю, вони не підлягають відновленню.

Командувач Повітряних сил Олещук заявив, що удару по Севастополю завдала українська авіація, натякнув на Storm Shadow. Версію про Storm Shadow, посилаючись на власні джерела, підтвердило британське видання Sky News.

В Oryx на підставі супутникового знімка вважають доведеним, що підводний човен росіян після ракетного удару не може бути відновлений.

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