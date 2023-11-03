Атака на Севастополь 13 вересня. Росіяни розібрали ВДК "Мінськ" – супутникові знімки
03.11.2023, 09:31
Фото: MT Anderson/X
Росіяни розібрали великий десантний корабель "Мінськ", який було пошкоджено внаслідок ракетної атаки України на Севастополь 13 вересня; водночас підводний човен "Ростов-на-Дону" поки що намагаються відремонтувати. Відповідні супутникові фото опублікував у соцмережі X (Twitter) OSINT-дослідник MT Anderson.
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За словами аналітика, розібраний "Мінськ" вийшов із сухого доку і пришвартувався на північ від нього. Від корабля залишився лише корпус, оскільки надбудова була знищена. Подальша доля ВДК невідома — імовірно, його розібрали на запчастини.
Субмарина "Ростов-на-Дону" поки що перебуває в сухому доці.
Знімки MT Anderson отримав 31 жовтня.
- Внаслідок нічної атаки 13 вересня на судноремонтному заводі імені Орджонікідзе у Севастополі було пошкоджено великий російський десантний корабель та підводний човен ВМС РФ. У ГУР стверджують, що, з великою ймовірністю, вони не підлягають відновленню.
- Командувач Повітряних сил Олещук заявив, що удару по Севастополю завдала українська авіація, натякнув на Storm Shadow. Версію про Storm Shadow, посилаючись на власні джерела, підтвердило британське видання Sky News.
- В Oryx на підставі супутникового знімка вважають доведеним, що підводний човен росіян після ракетного удару не може бути відновлений.
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