Наслідки ураження підводного човна ВМФ РФ: росіяни збирають гроші на постраждалий екіпаж

Внаслідок успішного удару української авіації по судноремонтному заводу окупантів у Севастополі могли постраждати члени екіпажу ураженого підводного човна "Ростов-на-Дону". Про це свідчить оголошений в РФ збір коштів на лікування постраждалих окупантів.

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Російська громадська організація "Санкт-Петербурзький клуб моряків-підводників та ветеранів ВМФ" 27 вересня оголосила збір грошей, повідомивши, що внаслідок ракетного удару України 13 вересня "є постраждалі серед членів екіпажу".

Кількість постраждалих та імена в організації не уточнили.

Наразі росіяни назбирали на постраждалих окупантів близько $1500.

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Внаслідок нічної атаки 13 вересня на судноремонтному заводі імені Орджонікідзе у Севастополі було пошкоджено великий російський десантний корабель та підводний човен ВМС РФ. У ГУР стверджують, що, з великою ймовірністю, вони не підлягають відновленню.

Командувач Повітряних сил Олещук заявив, що удару по Севастополю завдала українська авіація, натякнув на Storm Shadow. Версію про Storm Shadow, посилаючись на власні джерела, підтвердило британське видання Sky News.

В Oryx на підставі супутникового знімку вважають доведеним, що підводний човен росіян після ракетного удару не може бути відновлений.

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