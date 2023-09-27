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Наслідки ураження підводного човна ВМФ РФ: росіяни збирають гроші на постраждалий екіпаж

Этот материал также доступен на русском
27.09.2023, 22:06
Наслідки ураження підводного човна ВМФ РФ: росіяни збирають гроші на постраждалий екіпаж - Фото
Фото - соцмережі

Внаслідок успішного удару української авіації по судноремонтному заводу окупантів у Севастополі могли постраждати члени екіпажу ураженого підводного човна "Ростов-на-Дону". Про це свідчить оголошений в РФ збір коштів на лікування постраждалих окупантів.

Російська громадська організація "Санкт-Петербурзький клуб моряків-підводників та ветеранів ВМФ" 27 вересня оголосила збір грошей, повідомивши, що внаслідок ракетного удару України 13 вересня "є постраждалі серед членів екіпажу".

Кількість постраждалих та імена в організації не уточнили.

Наразі росіяни назбирали на постраждалих окупантів близько $1500.

Дивіться також: З'явилися фото пошкоджень підводного човна ВМФ РФ "Ростов-на-Дону" після ракетного удару України

  • Внаслідок нічної атаки 13 вересня на судноремонтному заводі імені Орджонікідзе у Севастополі було пошкоджено великий російський десантний корабель та підводний човен ВМС РФ. У ГУР стверджують, що, з великою ймовірністю, вони не підлягають відновленню.
  • Командувач Повітряних сил Олещук заявив, що удару по Севастополю завдала українська авіація, натякнув на Storm Shadow. Версію про Storm Shadow, посилаючись на власні джерела, підтвердило британське видання Sky News.
  • В Oryx на підставі супутникового знімку вважають доведеним, що підводний човен росіян після ракетного удару не може бути відновлений.

Читайте також: Україна завдала удару по Севастополю і вперше вразила підводний човен: головне про атаку

Оксана Житнюк
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