Нові супутникові фото підтверджують: підводний човен "Ростов-на-Дону" знищено – Oryx
Експерти проєкту Oryx, який веде облік доведених втрат військової техніки, на підставі супутникового знімка вважають доведеним, що російський підводний човен "Ростов-на-Дону" після ракетного удару в ніч проти 13 вересня вже не може бути відновлений. Про це вони повідомили у Twitter.
"Супутникові знімки показують, що підводний човен проєкту 636.3 "Ростов-на-Дону" пошкоджений настільки, що економічному ремонту не підлягає, тобто він знищений", – написали експерти.
Субмарина "Ростов-на-Дону" поповнила список доведених флотських втрат Росії.
На опублікованому супутниковому знімку видно сухий док у тимчасово окупованому Севастополі, в якому знаходяться пошкоджені ракетними ударами ВДК "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону".
Це не перший супутниковий знімок результатів ракетного удару по цих кораблях окупантів, проте раніше експерти впевнено підтверджували лише знищення ВДК "Мінськ".
- Внаслідок нічної атаки 13 вересня на судноремонтному заводі імені Орджонікідзе у Севастополі було пошкоджено великий російський десантний корабель та підводний човен ВМС РФ. У ГУР стверджують, що, з великою ймовірністю, вони не підлягають відновленню.
- Командувач Повітряних сил Олещук заявив, що удару по Севастополю завдала українська авіація, натякнув на Storm Shadow. Версію щодо Storm Shadow, посилаючись на власні джерела, підтвердило і британське видання Sky News.
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