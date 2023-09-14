Нові супутникові фото підтверджують: підводний човен "Ростов-на-Дону" знищено – Oryx

Експерти проєкту Oryx, який веде облік доведених втрат військової техніки, на підставі супутникового знімка вважають доведеним, що російський підводний човен "Ростов-на-Дону" після ракетного удару в ніч проти 13 вересня вже не може бути відновлений. Про це вони повідомили у Twitter.

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"Супутникові знімки показують, що підводний човен проєкту 636.3 "Ростов-на-Дону" пошкоджений настільки, що економічному ремонту не підлягає, тобто він знищений", – написали експерти.

Субмарина "Ростов-на-Дону" поповнила список доведених флотських втрат Росії.

На опублікованому супутниковому знімку видно сухий док у тимчасово окупованому Севастополі, в якому знаходяться пошкоджені ракетними ударами ВДК "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону".

Це не перший супутниковий знімок результатів ракетного удару по цих кораблях окупантів, проте раніше експерти впевнено підтверджували лише знищення ВДК "Мінськ".

Внаслідок нічної атаки 13 вересня на судноремонтному заводі імені Орджонікідзе у Севастополі було пошкоджено великий російський десантний корабель та підводний човен ВМС РФ. У ГУР стверджують, що, з великою ймовірністю, вони не підлягають відновленню.

Командувач Повітряних сил Олещук заявив, що удару по Севастополю завдала українська авіація, натякнув на Storm Shadow. Версію щодо Storm Shadow, посилаючись на власні джерела, підтвердило і британське видання Sky News.

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