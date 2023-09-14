Новые спутниковые фото подтверждают: подлодка "Ростов-на-Дону" уничтожена – Oryx

Эксперты проекта Oryx, который ведет учет доказанных потерь военной техники, на основании спутникового снимка посчитали доказанным, что российская подводная лодка "Ростов-на-Дону" после ракетного удара в ночь на 13 сентября уже не может быть восстановлена. Об этом они сообщили в Twitter.

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"Спутниковые снимки показывают, что подводная лодка проекта 636.3 "Ростов-на-Дону" повреждена настолько, что экономическому ремонту не подлежит, то есть она уничтожена", – написали эксперты.

Субмарина "Ростов-на-Дону" пополнила список доказанных флотских потерь России.

На опубликованном спутниковом снимке виден сухой док во временно оккупированном Севастополе, в котором находятся поврежденные ракетными ударами БДК "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону".

Это не первый спутниковый снимок результатов ракетного удара по этим кораблям оккупантов, однако ранее эксперты уверенно подтверждали только уничтожение БДК "Минск".

В результате ночной атаки 13 сентября на судоремонтном заводе имени Орджоникидзе в Севастополе были повреждены большой российский десантный корабль и подлодка ВМС РФ. В ГУР утверждают, что, с большой вероятностью, они не подлежат восстановлению.

Командующий Воздушными силами Олещук заявил, что удар по Севастополю нанесла украинская авиация, намекнул на Storm Shadow. Версию о Storm Shadow, ссылаясь на собственные источники, подтвердило и британское издание Sky News.

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