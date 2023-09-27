Последствия поражения подлодки ВМФ РФ: россияне собирают деньги на пострадавший экипаж

В результате успешного удара украинской авиации по судоремонтному заводу оккупантов в Севастополе могли пострадать члены экипажа пораженной подводной лодки "Ростов-на-Дону". Об этом следует из объявленного в РФ сбора средств на лечение пострадавших оккупантов.

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Российская общественная организация "Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ" 27 сентября объявила сбор денег, сообщив, что в результате ракетного удара Украины 13 сентября "есть пострадавшие среди членов экипажа".

Количество пострадавших и имена в организации не уточнили.

Пока что россияне насобирали на пострадавших оккупантов около $1500.

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В результате ночной атаки 13 сентября на судоремонтном заводе имени Орджоникидзе в Севастополе были повреждены большой российский десантный корабль и подлодка ВМС РФ. В ГУР утверждают, что, с большой вероятностью, они не подлежат восстановлению.

Командующий Воздушными силами Олещук заявил, что удар по Севастополю нанесла украинская авиация, намекнул на Storm Shadow. Версию о Storm Shadow, ссылаясь на собственные источники, подтвердило и британское издание Sky News.

В Oryx на основании спутникового снимка посчитали доказанным, что подводная лодка россиян после ракетного удара не может быть восстановлена.

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