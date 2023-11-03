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Атака на Севастополь 13 сентября. Россияне разобрали БДК "Минск" – спутниковые снимки

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2023, 09:31
Атака на Севастополь 13 сентября. Россияне разобрали БДК
Фото: MT Anderson/X

Россияне разобрали большой десантный корабль "Минск", поврежденный в результате ракетной атаки Украины на Севастополь 13 сентября; в то же время подлодку "Ростов-на-Дону" пока что пытаются отремонтировать. Соответствующие спутниковые фото опубликовал в соцсети X (Twitter) OSINT-исследователь MT Anderson.

По словам аналитика, разобранный "Минск" вышел из сухого дока и пришвартовался к северу от него. От корабля остался только корпус, поскольку надстройка была уничтожена. Дальнейшая судьба БДК неизвестна – вероятно, его разобрали на запчасти.

Субмарина "Ростов-на-Дону" пока находится в сухом доке.

Снимки MT Anderson получил 31 октября.

Фото: MT Anderson/X

Фото: MT Anderson/X
  • В результате ночной атаки 13 сентября на судоремонтном заводе имени Орджоникидзе в Севастополе были повреждены большой российский десантный корабль и подлодка ВМС РФ. В ГУР утверждают, что, с большой вероятностью, они не подлежат восстановлению.
  • Командующий Воздушными силами Олещук заявил, что удар по Севастополю нанесла украинская авиация, намекнул на Storm Shadow. Версию о Storm Shadow, ссылаясь на собственные источники, подтвердило британское издание Sky News.
  • В Oryx на основании спутникового снимка считают доказанным, что подлодка россиян после ракетного удара не может быть восстановлена.

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Милана Головань
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