В Крыму возле аэродромов россиян было громко. Оккупанты жаловались на атаку беспилотников

В ночь на 7 ноября в Бахчисарайском районе временно оккупированного Крыма, а также возле города Саки звучали звуки взрывов. Оккупанты заявили об атаке по меньшей мере пяти украинских беспилотников.

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Украинский Telegram-канал Крымский ветер со ссылкой на местных жителей сообщил, что от взрывов срабатывали сигнализации автомобилей. При этом авторы канала предполагают, что громко могло быть в районе базы воздушно-космических сил РФ на аэродроме Бельбек.

В то же время гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе якобы сработало ПВО и сбило пять беспилотников.

Позже Минобороны РФ сообщило, что утром 7 ноября произошла атака по объектам в Крыму с применением 17 дронов.

Оккупанты пишут, что их ПВО вроде бы уничтожило девять украинских дронов, а РЭБ перехватило восемь над акваторией Черного моря и Крымом.

Кроме того, российский Telegram-канал SHOT со ссылкой на подписчиков сообщает, что около 03:10 слышно несколько громких взрывов вблизи города Саки и Новофедоровки, где находится военный аэродром.

4 ноября стало известно, что тактическая авиация Воздушных сил нанесла удар по судоремонтному заводу "Залив" в Керчи.

На следующий день командующий Воздушными силами Николай Олещук официально подтвердил, что там был поражен один из новейших кораблей Черноморского флота России.

Россияне разобрали большой десантный корабль "Минск", который был поврежден в результате ракетной атаки Украины на Севастополь 13 сентября; в то же время подлодка "Ростов-на-Дону" пока что пытаются отремонтировать.

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