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В Крыму возле аэродромов россиян было громко. Оккупанты жаловались на атаку беспилотников

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2023, 06:23
В Крыму возле аэродромов россиян было громко. Оккупанты жаловались на атаку беспилотников - Фото
Аэродром Бельбек (Иллюстративное фото: Радио Свобода/Planet)

В ночь на 7 ноября в Бахчисарайском районе временно оккупированного Крыма, а также возле города Саки звучали звуки взрывов. Оккупанты заявили об атаке по меньшей мере пяти украинских беспилотников.

Украинский Telegram-канал Крымский ветер со ссылкой на местных жителей сообщил, что от взрывов срабатывали сигнализации автомобилей. При этом авторы канала предполагают, что громко могло быть в районе базы воздушно-космических сил РФ на аэродроме Бельбек.

Карта: Google

В то же время гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе якобы сработало ПВО и сбило пять беспилотников.

Позже Минобороны РФ сообщило, что утром 7 ноября произошла атака по объектам в Крыму с применением 17 дронов.

Оккупанты пишут, что их ПВО вроде бы уничтожило девять украинских дронов, а РЭБ перехватило восемь над акваторией Черного моря и Крымом.

Кроме того, российский Telegram-канал SHOT со ссылкой на подписчиков сообщает, что около 03:10 слышно несколько громких взрывов вблизи города Саки и Новофедоровки, где находится военный аэродром.

Карта: Google

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Милана Головань
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войнаКрымсевастополь

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