ВСУ подтверждают ракетный удар по Керчи, оккупанты пишут о попадании по кораблю в доке

Как сообщил Стратком ВСУ, вечером 4 ноября были нанесены успешные удары по судостроительному заводу во временно оккупированной Керчи.

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Стратком заявил, что удары были нанесены по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив".

Военные не сообщают о поражении военных кораблей РФ, которые могли находиться на ремонте в доках завода.

Интернет-паблики оккупантов, однако, распространяют информацию, что "прямо в доках" был поврежден корабль проекта 22800. Эти сообщения могут быть намеренной дезинформацией.

Проект 22800 (класс Каракурт) – серия малых ракетных кораблей, которые способны нести ракеты "Калибр". Согласно открытым данным, за период оккупации Крыма на заводе "Залив" россияне построили уже три корабля этого класса – "Циклон" (спущен на воду в 2020 году), "Аскольд" (2021 год) и "Амур" (2022 год).

Ночью 13 сентября 2023 года во временно оккупированном Севастополе прилетело по судоремонтному заводу им. Орджоникидзе, где был поврежден БДК "Минск" и одна из шести подлодок ЧФ РФ — дизель-электрическая "Ростов-на-Дону" проекта 636 "Варшавянка", носитель крылатых ракет "Калибр", спущенный на воду в 2014 году.

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