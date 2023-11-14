Буданов: Є надія, що 2025 може бути переломним для Росії. Але це очікування, не прогноз

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що 2025 може запустити руйнівні процеси всередині Росії. Про це він повідомив у коментарі NV.

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За його словами, поки що РФ зберігає економічну стійкість, але "реальні проблеми" вона відчує у 2025 році.

"Так, ми спостерігаємо у них масштабну кризу пального, різке подорожчання харчових продуктів та інших товарів і послуг. Це все розхитує їхню економіку та соціальну сферу", — сказав Буданов.

Він зазначив, що виробничі ланцюжки в Росії поки що не зруйновані й здатні зберігатися ще не один рік.

"Але втома від війни серед росіян стрімко зростає, також стрімко скорочується населення, зокрема й чоловіче, хоча це не означає, що у Путіна виникнуть проблеми з гарматним м'ясом", — заявив начальник ГУР.

Буданов наголосив, що зараз необхідно слухати економістів, які моделюють ситуації, — є надія, що 2025 рік стане переломним у контексті руйнівних процесів усередині російської держави, суспільства й економіки.

"Це не прогноз, а очікування. Сьогодні, виходячи з наявних факторів, ймовірність є. Але не забувайте, що війна з кожним місяцем глобалізується і породжує нові процеси. Вони також накладатимуться на ситуацію і сильно змінюватимуть попередні розрахунки. Це виклик, з яким уже зіткнулися провідні аналітики світу", – резюмував розвідник.

Буданов заявив, що війна має бути перенесена на територію РФ, чим ширшими будуть операції там, тим краще.

На думку начальника ГУР, після перемоги України в Росії виникне реваншизм, на відновлення військового аспекту у неї піде щонайменше 10 років.

Буданов: Путіна та його оточення у РФ називають "клуб, кому за 70". Це агенти нам доповіли.

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