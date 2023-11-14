Буданов: Есть надежда, что 2025 год может быть переломным для РФ. Это ожидание, не прогноз

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что 2025 год может запустить разрушительные процессы внутри России. Об этом он сообщил в комментарии NV.

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По его словам, пока РФ сохраняет экономическую устойчивость, но "реальные проблемы" она почувствует в 2025 году.

"Да, мы наблюдаем у них масштабный кризис горючего, резкое удорожание продуктов питания и других товаров и услуг. Это все расшатывает их экономику и социальную сферу", — сказал Буданов.

Он отметил, что производственные цепочки в России пока не разрушены и способны сохраняться еще не один год.

"Но усталость от войны среди россиян стремительно растет, также стремительно сокращается население, в том числе и мужское, хотя это не значит, что у Путина возникнут проблемы с пушечным мясом", — заявил начальник ГУР.

Буданов подчеркнул, что сейчас необходимо слушать экономистов, которые моделируют ситуации — есть надежда, что 2025 год станет переломным в контексте разрушительных процессов внутри российского государства, общества и экономики.

"Это не прогноз, а ожидание. Сегодня, исходя из имеющихся факторов, вероятность есть. Но не забывайте, что война с каждым месяцем глобализуется и порождает новые процессы. Они также будут накладываться на ситуацию и будут сильно менять предварительные расчеты. Это вызов, с которым уже столкнулись ведущие аналитики мира", — резюмировал разведчик.

Буданов заявил, что война должна быть перенесена на территорию РФ, чем шире будут операции там, тем лучше.

По мнению начальника ГУР, после победы Украины в России возникнет реваншизм, на восстановление военного аспекта у нее уйдет минимум 10 лет.

Буданов: Путина и его окружение в РФ называют "клуб, кому за 70". Это агенты нам доложили.

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