Росіяни заявили про відступ на лівому березі Дніпра на Херсонщині, а потім спростували це
13.11.2023, 10:06
Сергій Шойгу (Фото: EPA)
Міноборони Росії заявило про нібито відступ окупаційних військ на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства країни-агресора.
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Росіяни заявляють, що "оцінивши ситуацію, яка склалася, командування угруповання "Дніпро" вирішило перекинути війська на більш вигідні позиції на схід від Дніпра".
Зазначається, що після "перегрупування" буде "вивільнено частину сил, які будуть задіяні для наступу на інших напрямках".
Перевірити достовірність цієї заяви наразі неможливо.
Українське командування ще не підтверджувало факту відступу ворога в Херсонській області.
За кілька хвилин після заяви про "перегрупування" пропагандистські ресурси РФ написали, що новина "анулюється, як випущена помилково".
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